https://crimea.ria.ru/20260609/novosti-svo-za-sutki-unichtozheny-1330-boevikov-kieva-i-dva-snaryada-himars-1156720057.html

Новости СВО: за сутки уничтожены 1330 боевиков Киева и два снаряда HIMARS

Новости СВО: за сутки уничтожены 1330 боевиков Киева и два снаряда HIMARS - РИА Новости Крым, 09.06.2026

Новости СВО: за сутки уничтожены 1330 боевиков Киева и два снаряда HIMARS

За минувшие сутки армия России продолжила продвижение в глубину обороны противника, уничтожив в боях 1330 солдат ВСУ, две ракеты HIMARS, девять управляемых... РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T13:32

2026-06-09T13:32

2026-06-09T13:32

министерство обороны рф

помощь бойцам сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

группировка войск "южная"

группировка войск "север"

группировка войск "восток"

группировка войск "запад"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. За минувшие сутки армия России продолжила продвижение в глубину обороны противника, уничтожив в боях 1330 солдат ВСУ, две ракеты HIMARS, девять управляемых авиационных бомб и более 550 дронов. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Поразили живую силу и технику бригад ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Противник потерял более 240 военнослужащих и 17 автомобилей.Войска "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, приняв бои в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Киев потерял более 230 солдат, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, орудие полевой артиллерии, две боевые машины реактивной системы залпового огня и три станции радиоэлектронной разведки.Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили свыше 115 солдат, боевая бронированная машина, 18 автомобилей, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Поразили воздушно-десантную бригаду, штурмовой полк ВСУ, бригады морской пехоты и две бригад нацгвардии в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 325 военнослужащих, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей.Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, ликвидировав силы противника в Запорожской области. Киев потерял более 345 солдат, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и две самоходные артиллерийские установки.Подразделения войск "Днепр" уничтожили формирования двух механизированных бригад ВСУ и бригаду теробороны в Запорожской области. Ликвидированы до 75 военнослужащих, боевая бронированная машина, 14 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Также авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве разбиты 10 заводов по изготовлению беспилотниковКогда закончится СВОАрмия России освободила еще один населенный пункт в ДНР

https://crimea.ria.ru/20260609/plyus-132-grivny-ukrainskim-voennym-masshtabno-podnimut-zarplatu-1156717956.html

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министерство обороны рф, помощь бойцам сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр"