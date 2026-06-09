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Новости Крыма: ситуация на сегодняшний день - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260609/novosti-kryma-situatsiya-na-segodnyashniy-den-1156731455.html
Новости Крыма: ситуация на сегодняшний день
Новости Крыма: ситуация на сегодняшний день - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Новости Крыма: ситуация на сегодняшний день
Летний сезон в Крыму стартовал по календарю, однако это лето отличается от предыдущих. Многих гостей полуострова интересуют новости Крыма и ситуация в Крыму на... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T18:00
2026-06-09T18:32
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михаил развожаев
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дефицит топлива в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Летний сезон в Крыму стартовал по календарю, однако это лето отличается от предыдущих. Многих гостей полуострова интересуют новости Крыма и ситуация в Крыму на сегодняшний день, где заправить машину и что происходит с поездами. Мы собрали все в одном материале. О топливеВ Крыму с 30 мая ввели лимит на продажу бензина марки АИ-95, с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объему. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, для нормализации сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.В Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина еще 22 мая. По словам губернатора города Михаила Развожаева, ограничения на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.На сегодня топливо периодически появляется в свободной продаже. О наличии его на крупнейших сетях "Атан" и "ТЭС" оперативно сообщают как региональные, так и федеральные власти в своих соцсетях и мессенджерах. В Севастополе ввели систему продажи бензина по QR-кодам для местных жителей, при этом уже 9 июня топливо отпускали без них на тех АЗС, где смогли сформировать хороший запас.Для туристов определили АЗС по регионам (Юг, Западное побережье, Центр), где они смогут заправить авто для выезда из Крыма. Кроме того, для застрявших на полуострове отдыхающих работают горячая линия: 8-800-511-80-18 (в Крыму) и +79790527499 (в Севастополе).Городские и междугородние автобусы и троллейбусы в Крыму продолжают ходить по графику – их обеспечивают топливом в приоритетном порядке. Власти республики фиксировали невыходы общественного транспорта на маршруты из-за нехватки топлива, после чего глава Крыма Сергей Аксенов поручил обеспечить полное наличие подвижного состава на линиях пассажирских перевозок, и транспорт закрепили за конкретными АЗС.Заявлялось, что проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения. Для стабилизации ситуации с топливом на юге России сформирован отраслевой штаб, в который вошли все крупнейшие компании российского ТЭК.Отметим, что в прошлом году в Крыму и Севастополе для урегулирования ситуации с наличием автомобильного топлива также вводили лимиты на его продажу. Эта мера была согласована с федеральным центром. После стабилизации ситуации ограничения сняли.О сухопутном коридоре в КрымПуть в Крым через новые регионы России для большинства машин проходит через автомобильный пункт пропуска (АПП) "Джанкой". Однако в настоящее время движение там перекрыто из-за повреждений Чонгарского моста в результате атак ВСУ. В первый раз мост был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему возобновили в реверсивном режиме 8 июня, но ненадолго. Ночью 9 июня украинские беспилотники повторно атаковали объект. В настоящее время доступны альтернативные маршруты для автомобилистов через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". В том числе для туристов подготовили схемы объезда АПП "Джанкой".О Крымском мостеКрымский мост работает в штатном режиме. Однако движение автомобилей и поездов периодически приостанавливают в целях безопасности. Находящихся на мосту и в зонах досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.В последние дни больших очередей в пунктах досмотра на Крымском мосту нет. Время ожидания может растянуться на несколько часов. Действует ограничение на провоз топлива по мосту. Позволено везти до 100 литров разрешенных жидкостей сверх топлива в баке – в том числе бензин и дизельное топливо в канистрах, воду и другие жидкости.Напомним, что с 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны - как груженых, так и порожних.О поездахГрафик движения поездов в Крым и с его территории на материк периодически корректируется. Это связано с атаками БПЛА и необходимостью обеспечить безопасность пассажиров. Тем не менее, поезда курсируют ежедневно в оба направления, а пассажиров в случае необходимости коллективно доставляют к местам следования на автобусах.Об изменениях в маршрутах и графиках следования поездов "Таврия" и электричек оперативно сообщают компании "Гранд Сервис Экспресс" и ЮППК. При этом пассажиров поездов крымского направления предупреждают, что в случае опасности они должны быть готовы к эвакуации.Несмотря на это, люди с пониманием относятся к сложившейся ситуации. Как заявил крымский омбудсмен Александр Штехбарт,к нему не поступало обращений от туристов и местных жителей из-за нехватки топлива и задержек поездов.О безопасностиВооруженные силы Украины периодически атакуют объекты в Крыму. В Севастополе включают сирены воздушной тревоги, на территории полуострова активно работают системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Людям приходят смс-оповещения в случае каких-либо внештатных ситуациях. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260609/v-sudake-nachali-prodavat-benzin-ai-100-1156718410.html
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крым
крымский мост
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, новости крыма, сергей аксенов, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, крымский мост, дефицит топлива в крыму, чонгар, чонгарский мост
Новости Крыма: ситуация на сегодняшний день

Новости Крыма: ситуация на сегодняшний день с бензином и безопасностью

18:00 09.06.2026 (обновлено: 18:32 09.06.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭлектронная карта Крыма в составе России на экране монитора
Электронная карта Крыма в составе России на экране монитора - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Летний сезон в Крыму стартовал по календарю, однако это лето отличается от предыдущих. Многих гостей полуострова интересуют новости Крыма и ситуация в Крыму на сегодняшний день, где заправить машину и что происходит с поездами. Мы собрали все в одном материале.

О топливе

В Крыму с 30 мая ввели лимит на продажу бензина марки АИ-95, с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объему. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, для нормализации сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
В Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина еще 22 мая. По словам губернатора города Михаила Развожаева, ограничения на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
На сегодня топливо периодически появляется в свободной продаже. О наличии его на крупнейших сетях "Атан" и "ТЭС" оперативно сообщают как региональные, так и федеральные власти в своих соцсетях и мессенджерах. В Севастополе ввели систему продажи бензина по QR-кодам для местных жителей, при этом уже 9 июня топливо отпускали без них на тех АЗС, где смогли сформировать хороший запас.
Для туристов определили АЗС по регионам (Юг, Западное побережье, Центр), где они смогут заправить авто для выезда из Крыма. Кроме того, для застрявших на полуострове отдыхающих работают горячая линия: 8-800-511-80-18 (в Крыму) и +79790527499 (в Севастополе).
Городские и междугородние автобусы и троллейбусы в Крыму продолжают ходить по графику – их обеспечивают топливом в приоритетном порядке. Власти республики фиксировали невыходы общественного транспорта на маршруты из-за нехватки топлива, после чего глава Крыма Сергей Аксенов поручил обеспечить полное наличие подвижного состава на линиях пассажирских перевозок, и транспорт закрепили за конкретными АЗС.
Заявлялось, что проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения. Для стабилизации ситуации с топливом на юге России сформирован отраслевой штаб, в который вошли все крупнейшие компании российского ТЭК.
АЗС - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
12:49
В Судаке начали продавать бензин Аи-100
Отметим, что в прошлом году в Крыму и Севастополе для урегулирования ситуации с наличием автомобильного топлива также вводили лимиты на его продажу. Эта мера была согласована с федеральным центром. После стабилизации ситуации ограничения сняли.

О сухопутном коридоре в Крым

Путь в Крым через новые регионы России для большинства машин проходит через автомобильный пункт пропуска (АПП) "Джанкой". Однако в настоящее время движение там перекрыто из-за повреждений Чонгарского моста в результате атак ВСУ. В первый раз мост был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему возобновили в реверсивном режиме 8 июня, но ненадолго. Ночью 9 июня украинские беспилотники повторно атаковали объект.
В настоящее время доступны альтернативные маршруты для автомобилистов через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". В том числе для туристов подготовили схемы объезда АПП "Джанкой".
Водитель - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
14:18Ситуация на дорогах Крыма
Как попасть в Крым через Армянск в объезд моста - варианты маршрутов

О Крымском мосте

Крымский мост работает в штатном режиме. Однако движение автомобилей и поездов периодически приостанавливают в целях безопасности. Находящихся на мосту и в зонах досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
В последние дни больших очередей в пунктах досмотра на Крымском мосту нет. Время ожидания может растянуться на несколько часов.
Действует ограничение на провоз топлива по мосту. Позволено везти до 100 литров разрешенных жидкостей сверх топлива в баке – в том числе бензин и дизельное топливо в канистрах, воду и другие жидкости.
Крымский мост
27 мая, 19:10
Безопасность Крымского моста: в ФСБ рассказали о мерах защиты объекта
Напомним, что с 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны - как груженых, так и порожних.

О поездах

График движения поездов в Крым и с его территории на материк периодически корректируется. Это связано с атаками БПЛА и необходимостью обеспечить безопасность пассажиров. Тем не менее, поезда курсируют ежедневно в оба направления, а пассажиров в случае необходимости коллективно доставляют к местам следования на автобусах.
Об изменениях в маршрутах и графиках следования поездов "Таврия" и электричек оперативно сообщают компании "Гранд Сервис Экспресс" и ЮППК. При этом пассажиров поездов крымского направления предупреждают, что в случае опасности они должны быть готовы к эвакуации.
Поезд в Крым
17:36
Поезд Евпатория-Петербург во вторник отменяется
Несмотря на это, люди с пониманием относятся к сложившейся ситуации. Как заявил крымский омбудсмен Александр Штехбарт,к нему не поступало обращений от туристов и местных жителей из-за нехватки топлива и задержек поездов.
"Такой ситуации, чтобы все вообще остановилось, нет, – подчеркнул Штехбарт. – Ситуация обусловлена определенными обстоятельствами – мы живем в период проведения СВО, являемся приграничной территорией ".
Поезд Таврия
18:13
Поезда из Крыма: изменен график отправления шести составов "Таврия"

О безопасности

Вооруженные силы Украины периодически атакуют объекты в Крыму. В Севастополе включают сирены воздушной тревоги, на территории полуострова активно работают системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Людям приходят смс-оповещения в случае каких-либо внештатных ситуациях.
Сергей Аксенов в студии Радио Спутник в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
9 февраля, 18:01
Как обеспечена безопасность Крыма – ответ Аксенова
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымНовости КрымаСергей АксеновМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымский мостДефицит топлива в КрымуЧонгарЧонгарский мост
 
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18:00Новости Крыма: ситуация на сегодняшний день
17:49В Ространснадзоре рассказали о развитии транспортной системы страны
17:36Поезд Евпатория-Петербург во вторник отменяется
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