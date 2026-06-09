https://crimea.ria.ru/20260609/novoe-povrezhdenie-chongraskogo-mosta-i-smerch-v-kerchi--glavnoe-za-den-1156731124.html

Новое повреждение Чонграского моста и смерч в Керчи – главное за день

Новое повреждение Чонграского моста и смерч в Керчи – главное за день - РИА Новости Крым, 09.06.2026

Новое повреждение Чонграского моста и смерч в Керчи – главное за день

Более 20 беспилотников ВСУ снова атаковали Чонгарский мост, из-за повреждений движение транспорта остановили. 10 предприятий по производству БПЛА разбиты в... РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T22:33

2026-06-09T22:33

2026-06-09T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн– РИА Новости Крым. Более 20 беспилотников ВСУ снова атаковали Чонгарский мост, из-за повреждений движение транспорта остановили. 10 предприятий по производству БПЛА разбиты в Киеве. Севастополь снова подвергся атаке ВСУ – ранен мужчина, поврежден жилой дом, загорелся лес. Государственная Дума России приняла изменения в закон "Об обороне" для ускорения строительства защиты от дронов. Смерч прошел у берегов Керчи в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымНовая атака ВСУ на Чонгарский мостУкраинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Движение транспорта остановлено. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Более 20 беспилотников выпустили ВСУ по Чонгарскому мосту, большую часть сбили на подлете российские военные, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.10 заводов БПЛА разбиты в КиевеВ Киеве за последние дни поражены десять предприятий, которые выпускают продукцию военного назначения, включая ударные беспилотники. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя."За последнее время в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные БПЛА, среди которых: объединение "Абрис ПТ", предприятие радиоэлектронной промышленности "Специальное КБ "Спектр", АО "Завод Маяк" и государственная компания "УкрСпецэкспорт", - рассказал он на заседании Совбеза ООН.Атака ВСУ на СевастопольМужчина получил множественные осколочные ранения при атаке украинских дронов на Севастополь. Кроме того, из-за падения обломков в городе поврежден жилой дом и горит лес в районе Ласпи. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.В Севастополе с утра уже трижды объявляли воздушную тревогу, военные отражали очередные налеты ВСУ. Обошлось без пострадавших.По его данным, в третью волну атаки боевиков всего было сбито 20 БПЛА в районе Северной стороны, мыса Херсонес, парка Победы, мыса Фиолент, Севастопольской зоны ЮБК.Меры по ускорению строительства защиты от дроновГосударственная Дума приняла во втором и третьем чтениях изменения в федеральный закон "Об обороне". Речь идет о поправках об ускорении строительства инфраструктуры для противодействия БПЛА. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы."Существующие нормативы создавались в других условиях и не учитывают современных угроз. А промедление из‑за долгих согласований недопустимо, так как оно ставит под удар безопасность людей и сохранность критически важных объектов", - отметил председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Смерч прошел над КерчьюВ акватории Черного моря у берегов Керчи заметили смерч. Фотографиями и видео в соцсетях поделились очевидцы. Смерч сформировался во вторник днем. Атмосферный вихрь сопровождали ливень и град. Информации о повреждениях нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

https://crimea.ria.ru/20260609/novosti-kryma-situatsiya-na-segodnyashniy-den-1156731455.html

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https://crimea.ria.ru/20260609/poezda-iz-kryma-izmenen-grafik-otpravleniya-shesti-sostavov-tavriya-1156731881.html

https://crimea.ria.ru/20260609/gorsovet-kerchi-soglasoval-novogo-mera-1156725134.html

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