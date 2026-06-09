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Норвегия выделяет 127 млн долларов на морские дроны для Украины - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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Норвегия выделяет 127 млн долларов на морские дроны для Украины
Норвегия выделяет 127 млн долларов на морские дроны для Украины - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Норвегия выделяет 127 млн долларов на морские дроны для Украины
Норвегия выделяет 127 млн долларов на закупку и разработку морских дронов для киевского режима. Об этом сообщили в правительстве страны. РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T18:40
2026-06-09T18:59
коллективный запад
норвегия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Норвегия выделяет 127 млн долларов на закупку и разработку морских дронов для киевского режима. Об этом сообщили в правительстве страны.Страны-члены НАТО уже потратили почти 6 миллиардов долларов на закупку американского оружия для Украины, сообщал ранее генсек альянса Марк Рютте.Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Вооруженных сил РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму.В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.Замглавы МИД России Дмитрий Любинский ранее заявлял, что поставляемое на Украину западное вооружение Киев продает террористическим формированиям в ряде стран Африки и на Ближнем Востоке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев для России - враг, абсолютно неспособный к переговорамСША предоставят Украине вооружение на 15 млрд долларов в 2026 годуВысокоточное оружие может попасть к террористам через Украину – Путин
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РИА Новости Крым
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96
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коллективный запад, норвегия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), украина, оружие, поставки западного оружия украине, новости, новости сво
Норвегия выделяет 127 млн долларов на морские дроны для Украины

Норвегия выделяет 127 млн долларов на морские дроны для киевского режима – власти страны

18:40 09.06.2026 (обновлено: 18:59 09.06.2026)
 
© РИА Новости КрымАтаки ВСУ
Атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Норвегия выделяет 127 млн долларов на закупку и разработку морских дронов для киевского режима. Об этом сообщили в правительстве страны.
"Правительство в этом году выделит 1,2 миллиарда крон (около 127 миллионов долларов – ред.) … на приобретение и разработку морских дронов для Украины", – цитирует сообщение РИА Новости.
Страны-члены НАТО уже потратили почти 6 миллиардов долларов на закупку американского оружия для Украины, сообщал ранее генсек альянса Марк Рютте.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Вооруженных сил РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму.
В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
Замглавы МИД России Дмитрий Любинский ранее заявлял, что поставляемое на Украину западное вооружение Киев продает террористическим формированиям в ряде стран Африки и на Ближнем Востоке.
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Коллективный ЗападНорвегияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаОружиеПоставки западного оружия УкраинеНовостиНовости СВО
 
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