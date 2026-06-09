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Над Крымом сбили беспилотники
Над Крымом сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Над Крымом сбили беспилотники
Силы противовоздушной обороны отразили новую серию ударов ВСУ по Крыму и еще семи регионам России. Всего за ночь над страной сбили 140 украинских беспилотников, РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T07:19
2026-06-09T07:19
2026-06-09T07:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую серию ударов ВСУ по Крыму и еще семи регионам России. Всего за ночь над страной сбили 140 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.В Севастополе в течение ночи и утра дважды была объявлена воздушная тревога. Военные отражали налеты на город. Накануне над Крымом трижды сбивали вражеские БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Над Крымом сбили беспилотники
Над Крымом и другими регионами России уничтожили 140 беспилотников ВСУ - Минобороны
07:19 09.06.2026 (обновлено: 07:33 09.06.2026)