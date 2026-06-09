Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260609/nad-krymom-sbili-bespilotniki-1156710153.html
Над Крымом сбили беспилотники
Над Крымом сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Над Крымом сбили беспилотники
Силы противовоздушной обороны отразили новую серию ударов ВСУ по Крыму и еще семи регионам России. Всего за ночь над страной сбили 140 украинских беспилотников, РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T07:19
2026-06-09T07:33
министерство обороны рф
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018229_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_349d4b22f255343aa5af07256d96a6b5.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую серию ударов ВСУ по Крыму и еще семи регионам России. Всего за ночь над страной сбили 140 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.В Севастополе в течение ночи и утра дважды была объявлена воздушная тревога. Военные отражали налеты на город. Накануне над Крымом трижды сбивали вражеские БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018229_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ec3ed358f8fc48097d706df34db9398b.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), новости сво
Над Крымом сбили беспилотники

Над Крымом и другими регионами России уничтожили 140 беспилотников ВСУ - Минобороны

07:19 09.06.2026 (обновлено: 07:33 09.06.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую серию ударов ВСУ по Крыму и еще семи регионам России. Всего за ночь над страной сбили 140 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Республики Крым, а также Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
В Севастополе в течение ночи и утра дважды была объявлена воздушная тревога. Военные отражали налеты на город.
Накануне над Крымом трижды сбивали вражеские БПЛА.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:24Чонгарский мост снова поврежден после атаки ВСУ – движение перекрыто
07:19Над Крымом сбили беспилотники
07:10В Севастополе отбой воздушной тревоги
07:06В Киеве разбиты 10 заводов по изготовлению беспилотников
06:51В Севастополе объявлена воздушная тревога
06:46Рейд в Севастополе закрыли
06:37Мы никуда не поедем: беженцы с Украины нашли приют в Крыму
06:08Крымский мост сейчас – обстановка к утру вторника
06:03Тегеран использует все возможности: чем новая эскалация вокруг Ирана угрожает Трампу
00:01Сильные дожди с грозами и шквалистое усиление ветра: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 9 июня
23:32В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
23:20Удар ВСУ по поезду в Крым и нежелание Турции помогать Киеву: главное за день
23:02Остались считаные дни: эксперт о причинах ужесточения атак ВСУ на Крым
22:50В Крыму работает ПВО
22:43В Крыму нашли опасные нарушения на железной дороге
22:32Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе
22:16На Кубани есть сложности с топливом на небольших АЗС – власти
22:03Повреждены ноги: как чувствует себя раненый машинист крымского поезда
21:52Как будут отправляться поезда из Крыма – обновленный график
Лента новостейМолния