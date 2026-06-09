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Мы никуда не поедем: беженцы с Украины нашли приют в Крыму

Мы никуда не поедем: беженцы с Украины нашли приют в Крыму - РИА Новости Крым, 09.06.2026

Мы никуда не поедем: беженцы с Украины нашли приют в Крыму

Пенсионеры, которых привезли с новых территорий России в пансионаты и центры для граждан пожилого возраста в Крыму, не хотят уезжать к родственникам на Украину. РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T06:37

2026-06-09T06:37

2026-06-09T06:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Пенсионеры, которых привезли с новых территорий России в пансионаты и центры для граждан пожилого возраста в Крыму, не хотят уезжать к родственникам на Украину. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым.Он отметил, что ранее были проведены приемы в центре обслуживания граждан пожилого возраста в Симферополе, а также в пансионатах для престарелых в Крыму. "Такие учреждения находятся в хороших руках, в хорошем состоянии – это то, что я вижу. И то, что происходит и делается в их стенах, готовит о том, что крымские соцработники – на высоте", – подчеркнул омбудсмен.Ранее сообщалось, что большая часть обращений в адрес уполномоченного по правам человека в Крыму касается вопросов ЖКХ, здравоохранения, обустройства детских и спортивных площадок и сохранения окружающей среды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсии и детские пособия в июне – какие выплаты придут досрочноПрокуратура помогла севастопольскому пенсионеру вернуть деньгиБолее 18 тыс. пенсионеров силовых ведомств перевели выплаты онлайн в ВТБ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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