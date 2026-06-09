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Мы никуда не поедем: беженцы с Украины нашли приют в Крыму - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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Мы никуда не поедем: беженцы с Украины нашли приют в Крыму
Мы никуда не поедем: беженцы с Украины нашли приют в Крыму - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Мы никуда не поедем: беженцы с Украины нашли приют в Крыму
Пенсионеры, которых привезли с новых территорий России в пансионаты и центры для граждан пожилого возраста в Крыму, не хотят уезжать к родственникам на Украину. РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T06:37
2026-06-09T06:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Пенсионеры, которых привезли с новых территорий России в пансионаты и центры для граждан пожилого возраста в Крыму, не хотят уезжать к родственникам на Украину. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым.Он отметил, что ранее были проведены приемы в центре обслуживания граждан пожилого возраста в Симферополе, а также в пансионатах для престарелых в Крыму. "Такие учреждения находятся в хороших руках, в хорошем состоянии – это то, что я вижу. И то, что происходит и делается в их стенах, готовит о том, что крымские соцработники – на высоте", – подчеркнул омбудсмен.Ранее сообщалось, что большая часть обращений в адрес уполномоченного по правам человека в Крыму касается вопросов ЖКХ, здравоохранения, обустройства детских и спортивных площадок и сохранения окружающей среды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсии и детские пособия в июне – какие выплаты придут досрочноПрокуратура помогла севастопольскому пенсионеру вернуть деньгиБолее 18 тыс. пенсионеров силовых ведомств перевели выплаты онлайн в ВТБ
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60
крым, новости крыма, беженцы, украина, новые регионы россии
Мы никуда не поедем: беженцы с Украины нашли приют в Крыму

Беженцы не хотят уезжать на Украину из Крыма – омбудсмен

06:37 09.06.2026
 
Пенсионеры на набережной
Пенсионеры на набережной
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Пенсионеры, которых привезли с новых территорий России в пансионаты и центры для граждан пожилого возраста в Крыму, не хотят уезжать к родственникам на Украину. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым.

"Часть лиц к нам была привезена из новых территорий (РФ – ред.). Иногда потом каких-то граждан пожилого возраста родственники пытаются забрать, в том числе на Украину вернуть. Мы, конечно, не препятствуем этому, если есть возможность такая. Но хочется сказать, что есть примеры, когда пожилые люди говорят: "Нет, мы будем здесь, нам здесь очень нравится, мы никуда не поедем", – рассказал спикер.

Он отметил, что ранее были проведены приемы в центре обслуживания граждан пожилого возраста в Симферополе, а также в пансионатах для престарелых в Крыму. "Такие учреждения находятся в хороших руках, в хорошем состоянии – это то, что я вижу. И то, что происходит и делается в их стенах, готовит о том, что крымские соцработники – на высоте", – подчеркнул омбудсмен.
Ранее сообщалось, что большая часть обращений в адрес уполномоченного по правам человека в Крыму касается вопросов ЖКХ, здравоохранения, обустройства детских и спортивных площадок и сохранения окружающей среды.
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