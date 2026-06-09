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Чонгарский мост снова поврежден после атаки ВСУ – движение перекрыто
Чонгарский мост снова поврежден после атаки ВСУ – движение перекрыто - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Чонгарский мост снова поврежден после атаки ВСУ – движение перекрыто
Украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Движение транспорта остановлено. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T07:24
2026-06-09T07:24
2026-06-09T07:32
владимир сальдо
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удар всу по мосту на чонгаре
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Движение транспорта остановлено. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Глава региона добавил, что въехать в Крым можно по альтернативным маршрутам – через автомобильные пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп".Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Чонгарский мост снова поврежден после атаки ВСУ – движение перекрыто
В Чонгаре ВСУ повторно атаковали мост в Крым – Сальдо
07:24 09.06.2026 (обновлено: 07:32 09.06.2026)