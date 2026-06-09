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Чонгарский мост снова поврежден после атаки ВСУ – движение перекрыто - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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Чонгарский мост снова поврежден после атаки ВСУ – движение перекрыто
Чонгарский мост снова поврежден после атаки ВСУ – движение перекрыто - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Чонгарский мост снова поврежден после атаки ВСУ – движение перекрыто
Украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Движение транспорта остановлено. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T07:24
2026-06-09T07:32
владимир сальдо
херсонская область
чонгар
удар всу по мосту на чонгаре
чонгарский мост
новости
атаки всу
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Движение транспорта остановлено. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Глава региона добавил, что въехать в Крым можно по альтернативным маршрутам – через автомобильные пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп".Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир сальдо, херсонская область, чонгар, удар всу по мосту на чонгаре, чонгарский мост, новости, атаки всу, безопасность
Чонгарский мост снова поврежден после атаки ВСУ – движение перекрыто

В Чонгаре ВСУ повторно атаковали мост в Крым – Сальдо

07:24 09.06.2026 (обновлено: 07:32 09.06.2026)
 
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Обломки БПЛА - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Движение транспорта остановлено. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"В Чонгаре вновь поврежден мост после ночной атаки украинских БПЛА. Движение по мосту снова перекрыто. На месте работают профильные службы", - написал он в МАКС.
Глава региона добавил, что въехать в Крым можно по альтернативным маршрутам – через автомобильные пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп".
Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме.
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Заголовок открываемого материала
07:24Чонгарский мост снова поврежден после атаки ВСУ – движение перекрыто
07:19Над Крымом сбили беспилотники
07:10В Севастополе отбой воздушной тревоги
07:06В Киеве разбиты 10 заводов по изготовлению беспилотников
06:51В Севастополе объявлена воздушная тревога
06:46Рейд в Севастополе закрыли
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00:00Какой сегодня праздник: 9 июня
23:32В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
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