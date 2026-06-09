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Маяки Приазовья зажгут для туристов

Маяки Приазовья зажгут для туристов - РИА Новости Крым, 09.06.2026

Маяки Приазовья зажгут для туристов

Десять маяков, расположенных на берегу Азовского моря, могут стать новыми точками притяжения для туристов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T16:45

2026-06-09T16:45

2026-06-09T16:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Десять маяков, расположенных на берегу Азовского моря, могут стать новыми точками притяжения для туристов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель отделения Русского географического общества в Крыму Геннадий Самохин, уточнив, что специалисты готовятся к полноценному изучению более 80 маяков Приазовья.В конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры, которые позволят использовать маяки в туристических целях. Речь идет как о действующих объектах, так и о тех, что уже выведены из эксплуатации, при условии отсутствия у них стратегического назначения. Теперь заброшенные и действующие маяки будут адаптировать под туристические объекты, сохраняя их историческую и культурную ценность.Кроме того, одна из задач экспедиции РГО - сделать 3D модели этих маяков, с помощью сканирования восстановить проектную документацию и при необходимости ее дополнять, чтобы в перспективе использовать для виртуальных экскурсий.По словам Самохина, во многих маяках сами смотрители даже организовали небольшие выставочные пространства, где рассказывали о сотрудниках, об истории маяков.Важно сделать общую туристическую программу, некий туристический коридор, который объединил бы все маяки, не только маяки Приазовья, но и, возможно, маяки Приазовья и Крыма. Ведь по Черноморскому побережью тоже немало знаковых, интересных и красивых маяков. Туристам было бы интересно узнать, как они работают сейчас, какая функция у них была в прошлом и какие перспективы в будущем, убежден Самохин.При этом он отметил, что с развитием глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС), световая индикация маяков утрачивает былую важность, но многие из них - продолжают работать. В том числе, на всех объектах есть радиомаяки: на каждом маяке, помимо того, что есть свет, еще и работает радиосигнал.Как уточнила, в свою очередь декан факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В. И. Вернадского Наталья Страчкова, в перспективе эти объекты могут заинтересовать не только туристов, но и специалистов разных профессий – историков, архитекторов, инженеров. В числе задач для развития туристического потенциала - сделать наиболее интересные маяки, опорными локациями в этом туристическом коридоре, добавила она.По ее словам, туристы смогут передвигаться как по этому туристическому коридору от объекта к объекту, так и посещать маяки в рамках уже действующих туристических маршрутов.Ранее Наталья Страчкова заявила, что в Восточном Крыму необходимо развивать нетрадиционные виды активного туризма и отдыха и соответствующую инфраструктуру. Это в том числе даст толчок развитию санаторно-курортной сферы и турпотока.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ожидают существенный рост турпотока в этом годуОт Турции до Китая: какие страны выбирают российские туристыКаких экскурсоводов не хватает в Крыму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, рго (русское географическое общество), геннадий самохин, азовское море, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, новости крыма