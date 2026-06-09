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Массовое отравление детей в лагере под Красноярском – открыто уголовное дело
Массовое отравление детей в лагере под Красноярском – открыто уголовное дело - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Массовое отравление детей в лагере под Красноярском – открыто уголовное дело
16 детей обратились за медпомощью с признаками отравления в детском оздоровительном лагере "Сокол" под Красноярском. Как сообщает пресс-служба прокуратуры по... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T18:32
2026-06-09T18:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. 16 детей обратились за медпомощью с признаками отравления в детском оздоровительном лагере "Сокол" под Красноярском. Как сообщает пресс-служба прокуратуры по региону, по данному факту открыто уголовное дело.Остальные дети, по данным прокуратуры, находятся на амбулаторном лечении.В целях предотвращения распространения инфекции в спальном корпусе, где проживали заболевшие дети, введен карантин на 7 дней. Под наблюдение родителей переданы 87 детей. В лагере организованы дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, включая дезинфекцию помещений, кварцевание и проветривание."Прокуратура совместно с органами Роспотребнадзора организовала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства и условий пребывания детей в учреждении. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", – сказано в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В кадетском корпусе в Красноярске произошла вспышка кишечной инфекцииВ Муроме 30 детей и 150 взрослых попали в больницу с кишечной инфекцией11 детей госпитализированы с вирусной кишечной инфекцией на Алтае
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новости, красноярск, красноярский край, происшествия, прокуратура красноярского края, отравление, массовое отравление
Массовое отравление детей в лагере под Красноярском – открыто уголовное дело
16 воспитанников лагеря под Красноярском обратились к медикам из-за отравления
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. 16 детей обратились за медпомощью с признаками отравления в детском оздоровительном лагере "Сокол" под Красноярском. Как сообщает пресс-служба прокуратуры по региону, по данному факту открыто уголовное дело.
"Сегодня, 9 июня 16 воспитанников муниципального автономного оздоровительного учреждения "Сокол" обратились за медицинской помощью. Один ребенок госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом "кишечная инфекция", его состояние оценивается как средней степени тяжести", – информирует надзорное ведомство.
Остальные дети, по данным прокуратуры, находятся на амбулаторном лечении.
В целях предотвращения распространения инфекции в спальном корпусе, где проживали заболевшие дети, введен карантин на 7 дней. Под наблюдение родителей переданы 87 детей. В лагере организованы дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, включая дезинфекцию помещений, кварцевание и проветривание.
"Прокуратура совместно с органами Роспотребнадзора организовала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства и условий пребывания детей в учреждении. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", – сказано в сообщении.
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