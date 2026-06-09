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Массированный удар: на подлете к мосту в Чонгаре сбили более 20 дронов ВСУ

Массированный удар: на подлете к мосту в Чонгаре сбили более 20 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 09.06.2026

Массированный удар: на подлете к мосту в Чонгаре сбили более 20 дронов ВСУ

ВСУ выпустили по Чонгарскому мосту более 20 беспилотников, большую часть сбили на подлете российские военные. Об этом сообщил губернатор Херсонской области... РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T08:04

2026-06-09T08:04

2026-06-09T08:08

владимир сальдо

чонгар

удар всу по мосту на чонгаре

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. ВСУ выпустили по Чонгарскому мосту более 20 беспилотников, большую часть сбили на подлете российские военные. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Утром во вторник он сообщил, что украинские беспилотники снова атаковали Чонгарский мост. Движение транспорта в сторону Крыма перекрыли. Транспорт направляют в объезд через пункты пропуска Перекоп и Армянск.Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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