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Крыму и Севастополю выделят более 24 млн рублей на бесплатные лекарства

Крыму и Севастополю выделят более 24 млн рублей на бесплатные лекарства - РИА Новости Крым, 09.06.2026

Крыму и Севастополю выделят более 24 млн рублей на бесплатные лекарства

Республика Крым и город Севастополь дополнительно получат более 24 млн рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных... РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T15:51

2026-06-09T15:51

2026-06-09T15:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Республика Крым и город Севастополь дополнительно получат более 24 млн рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России."Такая мера поддержки предоставляется инвалидам, чернобыльцам, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, членам семей погибших инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий, а также людям, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда". Потребность в конкретных лекарствах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач", - говорится в сообщении.Уточняется, что в 2026 году Республика Крым дополнительно получит на эти цели 19,63 млн рублей, Севастополь – 4,66 млн рублей.Ранее сообщалось, что правительство дополнительно направит более 1,7 млрд рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников в регионах России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму будут доставлять лекарства из-за проблем с бензиномВ Минздраве оценили запас жизненно необходимых лекарств в РФВ России готовы лекарства для лечения редких заболеваний

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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