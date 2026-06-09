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Крымский мост сейчас – обстановка к утру вторника
Крымский мост сейчас – обстановка к утру вторника - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Крымский мост сейчас – обстановка к утру вторника
У Крымского моста утром во вторник растет пробка со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации в мессенджере МАКС. РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T06:08
2026-06-09T06:08
2026-06-09T06:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром во вторник растет пробка со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации в мессенджере МАКС.Въезд в Крым свободен - со стороны Тамани пробок перед пунктами досмотра нет.Мост через Керченский пролив является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к утру вторника
У Крымского моста сейчас проезда ждут 96 машин со стороны Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром во вторник растет пробка со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации в мессенджере МАКС.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 96 транспортных средств", - сказано в сообщении.
Въезд в Крым свободен - со стороны Тамани пробок перед пунктами досмотра нет.
Мост через Керченский пролив является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема
движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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