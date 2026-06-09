https://crimea.ria.ru/20260609/krymskiy-most-seychas---situatsiya-na-22-chasa-1156735422.html

Крымский мост сейчас - ситуация на 22 часа

Крымский мост сейчас - ситуация на 22 часа - РИА Новости Крым, 09.06.2026

Крымский мост сейчас - ситуация на 22 часа

168 автомобилей ожидают своей очереди на проезд по Крымскому мосту вечером во вторник. Об этом сообщает канал оперативной информации в мессенджере МАКС. РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T22:10

2026-06-09T22:10

2026-06-09T22:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. 168 автомобилей ожидают своей очереди на проезд по Крымскому мосту вечером во вторник. Об этом сообщает канал оперативной информации в мессенджере МАКС.По состоянию на 16 часов в очереди к транспортному переходу находились более 300 авто. После 18.00 очередей на проезд не было.Со стороны Тамани проезд по мосту свободен, уточняется в профильном канале.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуКак попасть в Крым через Армянск в объезд моста – варианты маршрутовСколько топлива можно провезти в личном автомобиле через Крымский мост

https://crimea.ria.ru/20260609/novosti-kryma-situatsiya-na-segodnyashniy-den-1156731455.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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