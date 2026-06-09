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Крымский мост сейчас - ситуация на 13 часов - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас - ситуация на 13 часов
Крымский мост сейчас - ситуация на 13 часов - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Крымский мост сейчас - ситуация на 13 часов
Сейчас на Крымском мосту в очереди перед пунктами досмотра со стороны Керчи находятся 300 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации в мессенджере... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T13:02
2026-06-09T13:02
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
новости крыма
крым
керченский пролив
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Сейчас на Крымском мосту в очереди перед пунктами досмотра со стороны Керчи находятся 300 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации в мессенджере МАКС.В 9.00 утра в очереди перед Крымским мостом находилось 310 автомобилей.Вместе с тем, со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Мост через Керченский пролив является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымский мост, очереди на крымском мосту, новости крыма, крым, керченский пролив, керчь, тамань
Крымский мост сейчас - ситуация на 13 часов

Крымский мост сейчас - сохраняется очередь со стороны Керчи

13:02 09.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Сейчас на Крымском мосту в очереди перед пунктами досмотра со стороны Керчи находятся 300 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации в мессенджере МАКС.
В 9.00 утра в очереди перед Крымским мостом находилось 310 автомобилей.

" В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Мост через Керченский пролив является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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