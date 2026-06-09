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Крымский мост сейчас - обстановка с очередями и временем ожидания - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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Крымский мост сейчас - обстановка с очередями и временем ожидания
Крымский мост сейчас - обстановка с очередями и временем ожидания - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Крымский мост сейчас - обстановка с очередями и временем ожидания
Крымский мост сейчас открыт и работает штатно, в очереди стоят более 300 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации в мессенджере МАКС. РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T16:11
2026-06-09T16:11
ситуация на дорогах крыма
крым
новости крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
логистика
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и работает штатно, в очереди стоят более 300 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации в мессенджере МАКС.Мост через Керченский пролив является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, крымский мост, очереди на крымском мосту, логистика, транспорт
Крымский мост сейчас - обстановка с очередями и временем ожидания

Крымский мост сейчас - в очереди стоят более 300 авто

16:11 09.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и работает штатно, в очереди стоят более 300 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации в мессенджере МАКС.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 340 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Мост через Керченский пролив является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Водитель - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
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