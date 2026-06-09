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Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
К 9 утрам вторника пробка перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Керчи увеличилась в три раза. Об этом сообщает канал оперативной информации в... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T09:05
2026-06-09T09:05
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. К 9 утрам вторника пробка перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Керчи увеличилась в три раза. Об этом сообщает канал оперативной информации в мессенджере МАКС.В шесть утра на выезде из Крыма находились 96 машин.Со стороны Краснодарского края проезд к пунктам досмотра у мост свободен.Мост через Керченский пролив является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма, новости
Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас

У Крымского моста очередь из Керчи выросла в три раза

09:05 09.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. К 9 утрам вторника пробка перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Керчи увеличилась в три раза. Об этом сообщает канал оперативной информации в мессенджере МАКС.
В шесть утра на выезде из Крыма находились 96 машин.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 310 транспортных средств. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении.
Со стороны Краснодарского края проезд к пунктам досмотра у мост свободен.
Мост через Керченский пролив является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовости КрымаНовости
 
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