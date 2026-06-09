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Крымчанину дали 4 года колонии за попытку изнасилования
Крымчанину дали 4 года колонии за попытку изнасилования - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Крымчанину дали 4 года колонии за попытку изнасилования
В Черноморском районе Крыма вынесли приговор местному жителю за покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством. Об этом сообщили в прокуратуре... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T19:45
2026-06-09T19:45
2026-06-09T19:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма вынесли приговор местному жителю за покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В силу приговор еще не вступил.Ранее сообщалось, что житель Керчи проведет в колонии строгого режима более 12 лет за преступления сексуального характера в отношении 11-летней падчерицы. Верховный Суд Республики Крым оставил приговор без изменений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Тюмени мужчина пытался надругаться над ребенком в подъездеКакие преступления против детей совершают в Крыму – статистика СКТроих крымчан обвиняют в изготовлении порноматериалов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, прокуратура республики крым, происшествия, черноморский район
Крымчанину дали 4 года колонии за попытку изнасилования
Крымчанина приговорили к 4 годам колонии за попытку изнасилования - прокуратура