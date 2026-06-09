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"Красная кнопка" и самозапрет звонков: россиян защитят от кибермошенников - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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"Красная кнопка" и самозапрет звонков: россиян защитят от кибермошенников
"Красная кнопка" и самозапрет звонков: россиян защитят от кибермошенников - РИА Новости Крым, 09.06.2026
"Красная кнопка" и самозапрет звонков: россиян защитят от кибермошенников
Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях изменения в законодательство о противодействии преступлениям, совершаемым с использованием... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T15:35
2026-06-09T15:35
государственная дума рф
мошенничество
закон и право
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях изменения в законодательство о противодействии преступлениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.Граждане будут обязаны сообщить мобильному оператору идентификационный номер своего мобильного телефона (IMEI) для внесения в договор об оказании услуг. Без этого услуги связи предоставляться не будут. Предполагается создать единую базу данных идентификаторов пользовательского оборудования.Вводится сервис "красной кнопки" на портале "Госуслуги". Человек, заподозривший, что стал жертвой мошенников, сможет ей воспользоваться для оперативной приостановки дистанционных денежных операций.После вступления закона в силу будет установлено ограничение предельного количества банковских карт, оформленных на одного человека, – не более 20. Уточняются условия использования виртуальных телефонных станций и SIM-боксов.Также впервые заработает механизм возмещения ущерба от мошеннических действий. "Компенсировать его будут банки и сотовые операторы в случае, если они не полностью выполнят комплекс мер по противодействию мошенничеству", – отметил председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.Ранее сообщалось, что Центробанк будет считать признаком мошенничества крупные переводы самому себе по системе быстрых платежей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Банки и операторов связи обяжут возмещать ущерб жертвам мошенниковВ Крыму будут судить организатора сим-боксов для мошенниковГосдума обязала операторов отключать связь по запросу ФСБ
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государственная дума рф, мошенничество, закон и право, россия, новости
"Красная кнопка" и самозапрет звонков: россиян защитят от кибермошенников

Госдума приняла закон, направленный на дополнительную защиту от кибермошенников

15:35 09.06.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектМошенничество
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях изменения в законодательство о противодействии преступлениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
"Законом, в частности, предусматривается введение маркировки международных телефонных звонков, а также возможность для граждан установить самозапрет на их получение. Родители получат право уведомлять операторов связи об использовании сим-карты ребенком для его обеспечения безопасным контентом", - говорится в сообщении.
Граждане будут обязаны сообщить мобильному оператору идентификационный номер своего мобильного телефона (IMEI) для внесения в договор об оказании услуг. Без этого услуги связи предоставляться не будут. Предполагается создать единую базу данных идентификаторов пользовательского оборудования.
Вводится сервис "красной кнопки" на портале "Госуслуги". Человек, заподозривший, что стал жертвой мошенников, сможет ей воспользоваться для оперативной приостановки дистанционных денежных операций.
После вступления закона в силу будет установлено ограничение предельного количества банковских карт, оформленных на одного человека, – не более 20. Уточняются условия использования виртуальных телефонных станций и SIM-боксов.
Также впервые заработает механизм возмещения ущерба от мошеннических действий. "Компенсировать его будут банки и сотовые операторы в случае, если они не полностью выполнят комплекс мер по противодействию мошенничеству", – отметил председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
Ранее сообщалось, что Центробанк будет считать признаком мошенничества крупные переводы самому себе по системе быстрых платежей.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
Банки и операторов связи обяжут возмещать ущерб жертвам мошенников
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Государственная Дума РФМошенничествоЗакон и правоРоссияНовости
 
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