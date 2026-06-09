https://crimea.ria.ru/20260609/konkurs-na-dolzhnost-glavy-kerchi-proshli-darya-anikina-i-ivan-koshel-1156721343.html
Конкурс на должность главы Керчи прошли Дарья Аникина и Иван Кошель
Конкурс на должность главы Керчи прошли Дарья Аникина и Иван Кошель - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Конкурс на должность главы Керчи прошли Дарья Аникина и Иван Кошель
В Керчи завершился конкурс на замещение должности главы администрации. По итогам работы комиссии в финал вышли Дарья Аникина и Иван Кошель. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T13:59
2026-06-09T13:59
2026-06-09T14:02
крым
керчь
юрий гоцанюк
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
кадровые перестановки
новости крыма
политика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/09/1156721164_0:61:1920:1141_1920x0_80_0_0_37fbcd56e6eaed6f37a22871fbadf2ea.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Керчи завершился конкурс на замещение должности главы администрации. По итогам работы комиссии в финал вышли Дарья Аникина и Иван Кошель. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.4 мая глава администрации Керчи Олег Каторгин написал заявление об увольнении. 12 мая исполняющим обязанности главы администрации был назначен Иван Кошель.Перед новым руководителем стоит ключевая задача – выстроить эффективную и прозрачную систему управления городским хозяйством: обеспечить стабильную работу коммунальных служб, уделить внимание состоянию многоквартирного фонда и открытости деятельности управляющих компаний, акцентировал Гоцанюк."Важно внедрить принцип персональной ответственности: за каждой территорией должно быть закреплено конкретное должностное лицо с понятными показателями работы", - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бывший мэр Керчи осужден за превышение полномочийВетераны СВО из разных регионов сразятся в Керчи за "Кубок Героев"В Керчи назвали опасные для купания зоны
крым
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/09/1156721164_160:0:1761:1201_1920x0_80_0_0_ec4ebf876c1d28c8915db1b7d32ce0a2.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, керчь, юрий гоцанюк, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, новости крыма, политика
Конкурс на должность главы Керчи прошли Дарья Аникина и Иван Кошель
В Керчи финалистами конкурса на должность мэра стали Дарья Аникина и Иван Кошель
13:59 09.06.2026 (обновлено: 14:02 09.06.2026)