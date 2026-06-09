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Конкурс на должность главы Керчи прошли Дарья Аникина и Иван Кошель - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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Конкурс на должность главы Керчи прошли Дарья Аникина и Иван Кошель
Конкурс на должность главы Керчи прошли Дарья Аникина и Иван Кошель - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Конкурс на должность главы Керчи прошли Дарья Аникина и Иван Кошель
В Керчи завершился конкурс на замещение должности главы администрации. По итогам работы комиссии в финал вышли Дарья Аникина и Иван Кошель. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T13:59
2026-06-09T14:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Керчи завершился конкурс на замещение должности главы администрации. По итогам работы комиссии в финал вышли Дарья Аникина и Иван Кошель. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.4 мая глава администрации Керчи Олег Каторгин написал заявление об увольнении. 12 мая исполняющим обязанности главы администрации был назначен Иван Кошель.Перед новым руководителем стоит ключевая задача – выстроить эффективную и прозрачную систему управления городским хозяйством: обеспечить стабильную работу коммунальных служб, уделить внимание состоянию многоквартирного фонда и открытости деятельности управляющих компаний, акцентировал Гоцанюк."Важно внедрить принцип персональной ответственности: за каждой территорией должно быть закреплено конкретное должностное лицо с понятными показателями работы", - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бывший мэр Керчи осужден за превышение полномочийВетераны СВО из разных регионов сразятся в Керчи за "Кубок Героев"В Керчи назвали опасные для купания зоны
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Конкурс на должность главы Керчи прошли Дарья Аникина и Иван Кошель

В Керчи финалистами конкурса на должность мэра стали Дарья Аникина и Иван Кошель

13:59 09.06.2026 (обновлено: 14:02 09.06.2026)
 
© Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКСКонкурс на должность главы Керчи прошли Дарья Аникина и Иван Кошель
Конкурс на должность главы Керчи прошли Дарья Аникина и Иван Кошель
© Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Керчи завершился конкурс на замещение должности главы администрации. По итогам работы комиссии в финал вышли Дарья Аникина и Иван Кошель. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.
4 мая глава администрации Керчи Олег Каторгин написал заявление об увольнении. 12 мая исполняющим обязанности главы администрации был назначен Иван Кошель.
"По итогам работы комиссии в финал вышли Дарья Аникина и Иван Кошель, чьи кандидатуры будут рассмотрены Керченским городским советом для принятия решения о назначении одного из них на должность мэра", - написал Гоцанюк в своем канале в МАКС.
Перед новым руководителем стоит ключевая задача – выстроить эффективную и прозрачную систему управления городским хозяйством: обеспечить стабильную работу коммунальных служб, уделить внимание состоянию многоквартирного фонда и открытости деятельности управляющих компаний, акцентировал Гоцанюк.
"Важно внедрить принцип персональной ответственности: за каждой территорией должно быть закреплено конкретное должностное лицо с понятными показателями работы", - заключил он.
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КрымКерчьЮрий ГоцанюкКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяКадровые перестановкиНовости КрымаПолитика
 
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