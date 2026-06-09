https://crimea.ria.ru/20260609/kiev-dostig-novogo-pika-eskalatsii-udarov-po-mirnym-rossiyanam-1156710607.html

Киев достиг нового пика эскалации ударов по мирным россиянам

Киев достиг нового пика эскалации ударов по мирным россиянам - РИА Новости Крым, 09.06.2026

Киев достиг нового пика эскалации ударов по мирным россиянам

С начала текущего года киевский режим достиг нового пика эскалации ударов по российскому гражданскому населению, только за минувшую неделю от рук ВСУ погибли 43 РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T08:14

2026-06-09T08:14

2026-06-09T08:14

родион мирошник

министерство иностранных дел рф (мид рф)

атаки всу

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. С начала текущего года киевский режим достиг нового пика эскалации ударов по российскому гражданскому населению, только за минувшую неделю от рук ВСУ погибли 43 мирных жителя РФ. Об этом сообщил в своем еженедельном докладе посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.По его словам, анализ атак ВСУ по гражданскому населению позволяет сказать, что террор Киева в первую неделю июня достиг нового пика эскалации с начала года.По информации Мирошника, в эти дни по мирным территориям в среднем прилетало 677 боеприпасов каждые сутки.Всего же с 1 по 7 июня по гражданским объектам на территории РФ украинские вооруженные формирования выпустили не менее 4743 боеприпасов, уточняется в докладе.Преднамеренный удар по пассажирскому рейсовому автобусу Москва – Симферополь в ДНР, в результате которого погибли 8 человек, стал самым тяжелым по трагическим последствиям за прошедшую неделю, отметил посол.Наибольшее число пострадавших гражданских лиц, по его словам, было зафиксировано в Белгородской области, ДНР, Запорожской, Херсонской, Брянской областях.При этом украинские нацисты уверенно встали на путь ядерного терроризма, предприняв серию преднамеренных атак по Запорожской АЭС, подчеркнул Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажиры поездов крымского направления должны быть готовы к эвакуацииЧонгарский мост снова поврежден после атаки ВСУ – движение перекрытоПовреждены ноги: как чувствует себя раненый машинист крымского поезда

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родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), атаки всу, происшествия, новости