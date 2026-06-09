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Киев достиг нового пика эскалации ударов по мирным россиянам - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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Киев достиг нового пика эскалации ударов по мирным россиянам
Киев достиг нового пика эскалации ударов по мирным россиянам - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Киев достиг нового пика эскалации ударов по мирным россиянам
С начала текущего года киевский режим достиг нового пика эскалации ударов по российскому гражданскому населению, только за минувшую неделю от рук ВСУ погибли 43 РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T08:14
2026-06-09T08:14
родион мирошник
министерство иностранных дел рф (мид рф)
атаки всу
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. С начала текущего года киевский режим достиг нового пика эскалации ударов по российскому гражданскому населению, только за минувшую неделю от рук ВСУ погибли 43 мирных жителя РФ. Об этом сообщил в своем еженедельном докладе посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.По его словам, анализ атак ВСУ по гражданскому населению позволяет сказать, что террор Киева в первую неделю июня достиг нового пика эскалации с начала года.По информации Мирошника, в эти дни по мирным территориям в среднем прилетало 677 боеприпасов каждые сутки.Всего же с 1 по 7 июня по гражданским объектам на территории РФ украинские вооруженные формирования выпустили не менее 4743 боеприпасов, уточняется в докладе.Преднамеренный удар по пассажирскому рейсовому автобусу Москва – Симферополь в ДНР, в результате которого погибли 8 человек, стал самым тяжелым по трагическим последствиям за прошедшую неделю, отметил посол.Наибольшее число пострадавших гражданских лиц, по его словам, было зафиксировано в Белгородской области, ДНР, Запорожской, Херсонской, Брянской областях.При этом украинские нацисты уверенно встали на путь ядерного терроризма, предприняв серию преднамеренных атак по Запорожской АЭС, подчеркнул Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажиры поездов крымского направления должны быть готовы к эвакуацииЧонгарский мост снова поврежден после атаки ВСУ – движение перекрытоПовреждены ноги: как чувствует себя раненый машинист крымского поезда
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), атаки всу, происшествия, новости
Киев достиг нового пика эскалации ударов по мирным россиянам

ВСУ за неделю убили 43 мирных россиянина – в МИД фиксируют новый пик эскалации

08:14 09.06.2026
 
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСПоследствия атаки ВСУ на Херсонскую область
Последствия атаки ВСУ на Херсонскую область
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. С начала текущего года киевский режим достиг нового пика эскалации ударов по российскому гражданскому населению, только за минувшую неделю от рук ВСУ погибли 43 мирных жителя РФ. Об этом сообщил в своем еженедельном докладе посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По его словам, анализ атак ВСУ по гражданскому населению позволяет сказать, что террор Киева в первую неделю июня достиг нового пика эскалации с начала года.
"За минувшую неделю от преднамеренных действий военных формирований Украины пострадало 277 мирных жителей, из которых 43 погибли", – сообщается в документе.
По информации Мирошника, в эти дни по мирным территориям в среднем прилетало 677 боеприпасов каждые сутки.
Всего же с 1 по 7 июня по гражданским объектам на территории РФ украинские вооруженные формирования выпустили не менее 4743 боеприпасов, уточняется в докладе.
Преднамеренный удар по пассажирскому рейсовому автобусу Москва – Симферополь в ДНР, в результате которого погибли 8 человек, стал самым тяжелым по трагическим последствиям за прошедшую неделю, отметил посол.
"Киевские боевики, используя дронные атаки, предпринимали попытки блокирования транспортного сообщения по магистралям, соединяющим населенные пункты Крыма, ДНР, Херсонской и Запорожской областей", – подчеркнул Мирошник.
Наибольшее число пострадавших гражданских лиц, по его словам, было зафиксировано в Белгородской области, ДНР, Запорожской, Херсонской, Брянской областях.
При этом украинские нацисты уверенно встали на путь ядерного терроризма, предприняв серию преднамеренных атак по Запорожской АЭС, подчеркнул Мирошник.
"Украинские боевики атаковали гражданские цели в густонаселенных районах, что подтверждает стремление киевского режима игнорируя нормы и принципы международного гумправа нанести наибольший ущерб гражданскому населению и создать невыносимые условия для жизни для большого числа гражданского населения целых регионов", – заключил посол.
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