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Какой сегодня праздник: 9 июня - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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Какой сегодня праздник: 9 июня
Какой сегодня праздник: 9 июня - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Какой сегодня праздник: 9 июня
В этот день в мире празднуют Международный день архивов, в 1945 году были учреждены медали за взятие Берлина и ряда других европейских городов. А еще 9 июня... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T00:00
2026-06-09T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В этот день в мире празднуют Международный день архивов, в 1945 году были учреждены медали за взятие Берлина и ряда других европейских городов. А еще 9 июня родились Петр I и актер Джонни Депп, а также появился знаменитый мультяшный персонаж Дональд Дак.Что празднуют в миреПримерная длина всех полок, хранящих архивные документы, равна 8,5 тысячи километров, а во времена Российской империи должность сотрудника архива называлась актуариус. Делимся этими фактами по случаю Международного дня архивов, который отмечается в разных странах с 2018 года.Еще 9 июня – Международный день друзей. Кстати, по статистке школьная дружба редко продолжается дольше, чем год после окончания школы. А вот друзья по университету часто остаются у людей на всю жизнь. Согласно еще одному исследованию, мужчины реже меняют друзей, чем женщины.Также в эту пятницу можно отметить День пускания мыльных пузырей или День пирога с ревенем и клубникой.Знаменательные событияВ 1822 году бывший генерал федеральной армии в Гражданской войне в США Чарльз Грэм запатентовал искусственную челюсть.В 1934 году студия Walt Disney выпустила короткометражку "Маленькая мудрая курочка". Это был первый мультфильм о знаменитом селезне Дональде Даке.В 1945 году в этот день в СССР учредили ряд медалей для героев Великой Отечественной войны: "За взятие Берлина", "За взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За взятие Кенигсберга", "За освобождение Белграда", "За освобождение Варшавы", "За освобождение Праги".В 1993 году на экраны вышел знаменитый фильм Стивена Спилберга "Парк Юрского периода", снятый по одноименному роману Майкла Крайтона. В 2011 году картина вошла в список наиболее достоверных научно-фантастических фильмов по версии NASA.В 1994 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о переносе столицы из Алма-Аты в город Акмола, который в 1998 году был переименован в Астану, в 2019 – в Нур-Султан, а в 2022-ом снова в Астану.В 1995 году президент России Борис Ельцин и президент Украины Леонид Кучма подписали Соглашение о раздельном базировании российского Черноморского флота и Военно-морских сил Украины.Кто родилсяВ 1672 году родился последний царь всея Руси и первый Император Всероссийский Петр I. Многие историки дают резко критическую оценку его правлению, однако Петр Великий считается одним из наиболее выдающихся государственных деятелей России за всю ее историю.В 1781 году родился английский инженер и изобретатель Джордж Стефенсон, ставший известным всему миру благодаря изобретению паровоза. Также считается одним из отцов железных дорог.В 1877 году родился один из наиболее выдающихся оперных певцов XX века Титта Руффо. Исполнял все классические баритон-партии: Фигаро в "Севильском цирюльнике", Яго в "Отелло", Дона Карлоса в "Силе судьбы" и т.д. Считается одним из лучших исполнителей партии Риголетто в одноименной опере Джузеппе Верди.В 1915 году родился американский гитарист и один из создателей электрогитар Лес Пол. Разработанная им первая электрогитара с цельным корпусом "Гибсон Лес Пол" стала символом рок-музыки.В 1924 году родился известный советский и российский актер театра и кино Георгий Куликов. В его фильмографии больше 60 кинокартин, среди них "Карнавальная ночь", "Летят журавли", "Девушка без адреса", "Случай на шахте восемь", "Им покоряется небо", "Королевская регата", "Старики-разбойники", "Как закалялась сталь" и др.В 1930 году родился американский воздухоплаватель Бен Абруззо. В ноябре 1981 года он со своим экипажем впервые пересек Тихий океан на воздушном шаре.А в 1963 году в Овенсборо (Owensboro, Кентукки, США) родился Джон Кристофер "Джонни" Депп II – американский актер, режиссер, музыкант, сценарист и продюсер. Одна из самых ярких и противоречивых персон современного кино. Невероятный массовый и кассовый успех фильмов с его участием не мешает Деппу сниматься в бескомпромиссном артхаусе. Он вошел в "Книгу рекордов Гиннесса" как самый высокооплачиваемый актер.В этот день родились также советский джазовый пианист, композитор, народный артист РФ Игорь Бриль, российская актриса Елена Панова, американская актриса Натали Портман.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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праздники и памятные даты, общество, новости, россия, в мире, история
Какой сегодня праздник: 9 июня

Что празднуют в России и в мире 9 июня

00:00 09.06.2026
 
© РИА Новости . Aleksander Galperin / Перейти в фотобанкПамятник Петру I в Санкт-Петербурге
Памятник Петру I в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости . Aleksander Galperin
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В этот день в мире празднуют Международный день архивов, в 1945 году были учреждены медали за взятие Берлина и ряда других европейских городов. А еще 9 июня родились Петр I и актер Джонни Депп, а также появился знаменитый мультяшный персонаж Дональд Дак.

Что празднуют в мире

Примерная длина всех полок, хранящих архивные документы, равна 8,5 тысячи километров, а во времена Российской империи должность сотрудника архива называлась актуариус. Делимся этими фактами по случаю Международного дня архивов, который отмечается в разных странах с 2018 года.
Еще 9 июня – Международный день друзей. Кстати, по статистке школьная дружба редко продолжается дольше, чем год после окончания школы. А вот друзья по университету часто остаются у людей на всю жизнь. Согласно еще одному исследованию, мужчины реже меняют друзей, чем женщины.
Также в эту пятницу можно отметить День пускания мыльных пузырей или День пирога с ревенем и клубникой.

Знаменательные события

В 1822 году бывший генерал федеральной армии в Гражданской войне в США Чарльз Грэм запатентовал искусственную челюсть.
В 1934 году студия Walt Disney выпустила короткометражку "Маленькая мудрая курочка". Это был первый мультфильм о знаменитом селезне Дональде Даке.
В 1945 году в этот день в СССР учредили ряд медалей для героев Великой Отечественной войны: "За взятие Берлина", "За взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За взятие Кенигсберга", "За освобождение Белграда", "За освобождение Варшавы", "За освобождение Праги".
В 1993 году на экраны вышел знаменитый фильм Стивена Спилберга "Парк Юрского периода", снятый по одноименному роману Майкла Крайтона. В 2011 году картина вошла в список наиболее достоверных научно-фантастических фильмов по версии NASA.
В 1994 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о переносе столицы из Алма-Аты в город Акмола, который в 1998 году был переименован в Астану, в 2019 – в Нур-Султан, а в 2022-ом снова в Астану.
В 1995 году президент России Борис Ельцин и президент Украины Леонид Кучма подписали Соглашение о раздельном базировании российского Черноморского флота и Военно-морских сил Украины.

Кто родился

В 1672 году родился последний царь всея Руси и первый Император Всероссийский Петр I. Многие историки дают резко критическую оценку его правлению, однако Петр Великий считается одним из наиболее выдающихся государственных деятелей России за всю ее историю.
В 1781 году родился английский инженер и изобретатель Джордж Стефенсон, ставший известным всему миру благодаря изобретению паровоза. Также считается одним из отцов железных дорог.
В 1877 году родился один из наиболее выдающихся оперных певцов XX века Титта Руффо. Исполнял все классические баритон-партии: Фигаро в "Севильском цирюльнике", Яго в "Отелло", Дона Карлоса в "Силе судьбы" и т.д. Считается одним из лучших исполнителей партии Риголетто в одноименной опере Джузеппе Верди.
В 1915 году родился американский гитарист и один из создателей электрогитар Лес Пол. Разработанная им первая электрогитара с цельным корпусом "Гибсон Лес Пол" стала символом рок-музыки.
В 1924 году родился известный советский и российский актер театра и кино Георгий Куликов. В его фильмографии больше 60 кинокартин, среди них "Карнавальная ночь", "Летят журавли", "Девушка без адреса", "Случай на шахте восемь", "Им покоряется небо", "Королевская регата", "Старики-разбойники", "Как закалялась сталь" и др.
В 1930 году родился американский воздухоплаватель Бен Абруззо. В ноябре 1981 года он со своим экипажем впервые пересек Тихий океан на воздушном шаре.
А в 1963 году в Овенсборо (Owensboro, Кентукки, США) родился Джон Кристофер "Джонни" Депп II – американский актер, режиссер, музыкант, сценарист и продюсер. Одна из самых ярких и противоречивых персон современного кино. Невероятный массовый и кассовый успех фильмов с его участием не мешает Деппу сниматься в бескомпромиссном артхаусе. Он вошел в "Книгу рекордов Гиннесса" как самый высокооплачиваемый актер.
В этот день родились также советский джазовый пианист, композитор, народный артист РФ Игорь Бриль, российская актриса Елена Панова, американская актриса Натали Портман.
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