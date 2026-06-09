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Как объехать Чонгарский мост и АПП Джанкой - карта
Как объехать Чонгарский мост и АПП Джанкой - карта - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Как объехать Чонгарский мост и АПП Джанкой - карта
Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть России между Джанкоем и Новоалексеевкой в Херсонской области, был снова атакован ВСУ. Движение по... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T14:18
2026-06-09T14:18
2026-06-09T15:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть России между Джанкоем и Новоалексеевкой в Херсонской области, был снова атакован ВСУ. Движение по нему остановили утром во вторник. Машины, движущиеся в Крым, направляют через автомобильные пункты пропуска (АПП) "Армянск" и "Перекоп".Ранее, в воскресенье, 7 июня Чонгарский мост был атакован ударными дронами и поврежден, вскоре движение запустили в реверсивном режиме. ВСУ и раньше атаковали дорогу из Крыма на Мелитополь. Удар был нанесен врагом 6 августа 2023 года. Тогда мост также был временно закрыт после попадания украинской ракеты. Транспорт направлялся в объезд и также попадал на Крымский полуостров через Армянск и Перекоп. Позднее мост был восстановлен и движение возобновлено.Как выехать из Крыма или наоборот, попасть на полуостров, если закрыт автомобильный пункт пропуска "Джанкой" - смотрите на карте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Как объехать Чонгарский мост и АПП Джанкой - карта
Как объехать АПП Джанкой и Чонгарский мост - карта
14:18 09.06.2026 (обновлено: 15:39 09.06.2026)