https://crimea.ria.ru/20260609/iran-sbil-amerikanskiy-vertolet-nad-ormuzskim-prolivom---chem-otvetyat-ssha-1156733219.html

Иран сбил американский вертолет над Ормузским проливом - чем ответят США

Иран сбил американский вертолет над Ормузским проливом - чем ответят США - РИА Новости Крым, 09.06.2026

Иран сбил американский вертолет над Ормузским проливом - чем ответят США

Американский вертолет над Ормузским проливом якобы сбил Иран и США обязаны ответить. Об этом заявил во вторник президент Штатов Дональд Трамп. РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T20:09

2026-06-09T20:09

2026-06-09T20:09

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Американский вертолет над Ормузским проливом якобы сбил Иран и США обязаны ответить. Об этом заявил во вторник президент Штатов Дональд Трамп.Американский вертолет Apache AH-64 ранее упал у берегов Омана во время патрулирования региональных вод, сообщили ранее в Центральном командованим вооруженных сил США (CENTCOM). Оба пилота были спасены.Перспектив завершения конфликта Ирана с США не видно. Оценивать происходящее следует через призму целей ограниченного круга лиц в Штатах, в том числе президента Дональда Трампа, действующих ради собственного обогащения и пиара, заявлял ранее политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тегеран использует все возможности: чем новая эскалация вокруг Ирана угрожает ТрампуДва сценария мира на Ближнем Востоке: какой наиболее вероятенСитуация плачевная: как война в Иране влияет на экономику США

сша

ормузский пролив

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, вертолет, крушение вертолета, ормузский пролив, дональд трамп, в мире, новости