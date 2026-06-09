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Иран сбил американский вертолет над Ормузским проливом - чем ответят США - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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Иран сбил американский вертолет над Ормузским проливом - чем ответят США
Иран сбил американский вертолет над Ормузским проливом - чем ответят США - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Иран сбил американский вертолет над Ормузским проливом - чем ответят США
Американский вертолет над Ормузским проливом якобы сбил Иран и США обязаны ответить. Об этом заявил во вторник президент Штатов Дональд Трамп. РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T20:09
2026-06-09T20:09
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вертолет
крушение вертолета
ормузский пролив
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Американский вертолет над Ормузским проливом якобы сбил Иран и США обязаны ответить. Об этом заявил во вторник президент Штатов Дональд Трамп.Американский вертолет Apache AH-64 ранее упал у берегов Омана во время патрулирования региональных вод, сообщили ранее в Центральном командованим вооруженных сил США (CENTCOM). Оба пилота были спасены.Перспектив завершения конфликта Ирана с США не видно. Оценивать происходящее следует через призму целей ограниченного круга лиц в Штатах, в том числе президента Дональда Трампа, действующих ради собственного обогащения и пиара, заявлял ранее политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тегеран использует все возможности: чем новая эскалация вокруг Ирана угрожает ТрампуДва сценария мира на Ближнем Востоке: какой наиболее вероятенСитуация плачевная: как война в Иране влияет на экономику США
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сша, вертолет, крушение вертолета, ормузский пролив, дональд трамп, в мире, новости
Иран сбил американский вертолет над Ормузским проливом - чем ответят США

Иран сбил американский вертолет над Ормузским проливом - чем ответят США

20:09 09.06.2026
 
© NASAВид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
© NASA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Американский вертолет над Ормузским проливом якобы сбил Иран и США обязаны ответить. Об этом заявил во вторник президент Штатов Дональд Трамп.
Американский вертолет Apache AH-64 ранее упал у берегов Омана во время патрулирования региональных вод, сообщили ранее в Центральном командованим вооруженных сил США (CENTCOM). Оба пилота были спасены.
"Наши военные только что сообщили мне, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших современных вертолетов Apache пока он патрулировал Ормузский пролив. Оба пилота, находившиеся в нем, живы и невредимы. Тем не менее Соединенные Штаты просто обязаны ответить на это нападение", – цитирует выдержку из поста Трамп в соцсети Truth Social РИА Новости.
Перспектив завершения конфликта Ирана с США не видно. Оценивать происходящее следует через призму целей ограниченного круга лиц в Штатах, в том числе президента Дональда Трампа, действующих ради собственного обогащения и пиара, заявлял ранее политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
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СШАВертолетКрушение вертолетаОрмузский проливДональд ТрампВ миреНовости
 
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