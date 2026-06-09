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Госдума приняла меры по ускорению строительства защиты от дронов
Госдума приняла меры по ускорению строительства защиты от дронов - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Госдума приняла меры по ускорению строительства защиты от дронов
Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях изменения в федеральный закон "Об обороне". Речь идет о поправках об ускорении строительства... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T15:44
2026-06-09T15:44
2026-06-09T15:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях изменения в федеральный закон "Об обороне". Речь идет о поправках об ускорении строительства инфраструктуры для противодействия БПЛА. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.Изменения направлены в том числе на ускорение строительства инфраструктуры для защиты от БПЛА. Принятым законом устраняется избыточное регулирование и административные барьеры, связанные с многоэтапными согласительными процедурами, которые в обычном порядке могут длиться месяцами."В исключительных случаях только во время проведения СВО необходимые решения будут приниматься федеральными и региональными органами, координирующими деятельность по защите от воздушного нападения", - уточнил депутат.Ранее сообщалось, что концерн "Созвездие" госкорпорации Ростех разработал комплекс подавления навигации дронов "Вика", который обеспечит круговую защиту военных объектов и гражданской инфраструктуры от атак БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Правила безопасности при атаке БПЛА – главные советы экспертаБезопасность Крымского моста: в ФСБ рассказали о мерах защиты объектаРостех разработал "умные глаза" для беспилотников
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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fpv-дроны, государственная дума рф, беспилотник (бпла, дрон), закон и право, россия, безопасность
Госдума приняла меры по ускорению строительства защиты от дронов
Госдума приняла законопроект об ускорении строительства защиты от дронов
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях изменения в федеральный закон "Об обороне". Речь идет о поправках об ускорении строительства инфраструктуры для противодействия БПЛА. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
"Существующие нормативы создавались в других условиях и не учитывают современных угроз. А промедление из‑за долгих согласований недопустимо, так как оно ставит под удар безопасность людей и сохранность критически важных объектов", - отметил председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Изменения направлены в том числе на ускорение строительства инфраструктуры для защиты от БПЛА. Принятым законом устраняется избыточное регулирование и административные барьеры, связанные с многоэтапными согласительными процедурами, которые в обычном порядке могут длиться месяцами.
"В исключительных случаях только во время проведения СВО необходимые решения будут приниматься федеральными и региональными органами, координирующими деятельность по защите от воздушного нападения", - уточнил депутат.
Ранее сообщалось
, что концерн "Созвездие" госкорпорации Ростех разработал комплекс подавления навигации дронов "Вика", который обеспечит круговую защиту военных объектов и гражданской инфраструктуры от атак БПЛА.
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