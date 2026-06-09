https://crimea.ria.ru/20260609/gorsovet-kerchi-soglasoval-novogo-mera-1156725134.html

Горсовет Керчи согласовал нового мэра

Горсовет Керчи согласовал нового мэра - РИА Новости Крым, 09.06.2026

Горсовет Керчи согласовал нового мэра

Керченские депутаты согласовали кандидатуру нового мэра города. Как сообщил во вторник председатель крымского Совмина Юрий Гоцанюк, должность занял Иван Кошель, РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T15:18

2026-06-09T15:18

2026-06-09T15:22

крым

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политика

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

кадровые перестановки

юрий гоцанюк

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Керченские депутаты согласовали кандидатуру нового мэра города. Как сообщил во вторник председатель крымского Совмина Юрий Гоцанюк, должность занял Иван Кошель, ранее исполнявший обязанности мэра.Он пожелал Кошелю успехов в работе, отметив, что перед новым руководителем стоят задачи, требующие системного подхода и максимальной отдачи, четкой координации всех муниципальных служб.4 мая глава администрации Керчи Олег Каторгин написал заявление об увольнении. 12 мая исполняющим обязанности главы администрации был назначен Иван Кошель.9 июня в Керчи состоя конкурс на замещение должности главы администрации. По итогам работы комиссии в финал вышли Дарья Аникина и Иван Кошель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии выбрали нового мэраГлава Черноморского района Крыма уходит в отставкуАксенов уволил замминистра транспорта Крыма из-за ремонта дорог

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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