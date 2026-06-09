https://crimea.ria.ru/20260609/gde-zapravitsya-v-armyanske-sleduyuschim-v-obezd-chongarskogo-mosta-avto-1156716809.html

Где заправиться в Армянске едущим в объезд Чонгарского моста авто

Где заправиться в Армянске едущим в объезд Чонгарского моста авто - РИА Новости Крым, 09.06.2026

Где заправиться в Армянске едущим в объезд Чонгарского моста авто

Водители, которые едут в Крым из Херсонской области в объезд Чонгарского моста, могут заправить свои автомобили в Армянске. Адрес АЗС со свободной продажей... РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T12:21

2026-06-09T12:21

2026-06-09T12:43

крым

армянск

василий телиженко

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чонгар

удар всу по мосту на чонгаре

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Водители, которые едут в Крым из Херсонской области в объезд Чонгарского моста, могут заправить свои автомобили в Армянске. Адрес АЗС со свободной продажей топлива назвал глава администрации города Василий Телиженко.В настоящее время проезд в Крым и с его территории через пункт пропуска "Джанкой" закрыт. Это связано с новой атакой ВСУ на автомобильный мост в Чонгаре. Ситуацию взяла на контроль Южная транспортная прокуратура. Выехать и въехать в Крым можно через автомобильные пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп".В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар: на подлете к мосту в Чонгаре сбили более 20 дронов ВСУГде в Феодосии можно купить бензин - адресаГде в Севастополе можно купить бензин Аи-92 – адреса

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чонгар

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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