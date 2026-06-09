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Где заправиться в Армянске едущим в объезд Чонгарского моста авто - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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Где заправиться в Армянске едущим в объезд Чонгарского моста авто
Где заправиться в Армянске едущим в объезд Чонгарского моста авто - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Где заправиться в Армянске едущим в объезд Чонгарского моста авто
Водители, которые едут в Крым из Херсонской области в объезд Чонгарского моста, могут заправить свои автомобили в Армянске. Адрес АЗС со свободной продажей... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T12:21
2026-06-09T12:43
крым
армянск
василий телиженко
бензин
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
чонгар
удар всу по мосту на чонгаре
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Водители, которые едут в Крым из Херсонской области в объезд Чонгарского моста, могут заправить свои автомобили в Армянске. Адрес АЗС со свободной продажей топлива назвал глава администрации города Василий Телиженко.В настоящее время проезд в Крым и с его территории через пункт пропуска "Джанкой" закрыт. Это связано с новой атакой ВСУ на автомобильный мост в Чонгаре. Ситуацию взяла на контроль Южная транспортная прокуратура. Выехать и въехать в Крым можно через автомобильные пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп".В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар: на подлете к мосту в Чонгаре сбили более 20 дронов ВСУГде в Феодосии можно купить бензин - адресаГде в Севастополе можно купить бензин Аи-92 – адреса
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крым, армянск, василий телиженко, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, чонгар, удар всу по мосту на чонгаре, чонгарский мост, новости крыма
Где заправиться в Армянске едущим в объезд Чонгарского моста авто

Следующие в объезд Чонгарского моста авто могут залить бензин на одной АЗС в Армянске

12:21 09.06.2026 (обновлено: 12:43 09.06.2026)
 
© РИА Новости КрымЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Водители, которые едут в Крым из Херсонской области в объезд Чонгарского моста, могут заправить свои автомобили в Армянске. Адрес АЗС со свободной продажей топлива назвал глава администрации города Василий Телиженко.

"Важная информация о наличии топлива в Армянске. Свободная продажа бензина Аи-92 открыта на АЗС "Атан" по ул. Херсонское шоссе, 1", - сообщил глава администрации.

В настоящее время проезд в Крым и с его территории через пункт пропуска "Джанкой" закрыт. Это связано с новой атакой ВСУ на автомобильный мост в Чонгаре.
Ситуацию взяла на контроль Южная транспортная прокуратура.
Выехать и въехать в Крым можно через автомобильные пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп".
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
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