Где в Севастополе можно купить бензин Аи-92 – адреса
В Севастополе бензин Аи-92 можно купить во вторник на пяти заправках – адреса
09:49 09.06.2026 (обновлено: 10:01 09.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник на пяти заправках крупной сети появился в свободной продаже бензин марки Аи-92. Об этом во вторник сообщил глава региона Михаил Развожаев.
Он уточнил, что топливо можно купить с 10 утра.
"На пяти заправках "АТАН" будет в свободной продаже бензин марки Аи-92", - написал он в своем канале МАКС.
По информации губернатора, топливо имеется на следующих станциях:
- —АЗС 60 Любимовка, Качинское шоссе, 2;
- —АЗС 82 Камышовое шоссе 7-В;
- —АЗС 166 Камышовое шоссе 32;
- —АЗС 161 с. Гончарное, ул. Дрыгина, 16;
- —АЗС 168 Инкерман, Симыеропольское шоссе 18-А, Н-06, 62 км.
При этом в сети "ТЭС" заправляют автомобили исключительно по QR-кодам, напомнил Развожаев.
Днем ранее бензин в Севастополе в свободной продаже появился на четырех заправках. Кроме того, как сообщал губернатор, в Севастополе будет создан механизм обеспечения бензином людей с тяжелыми заболеваниями, в частности тех, кто должен ездить на жизненно необходимые процедуры.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.
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