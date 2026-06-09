https://crimea.ria.ru/20260609/gde-v-sevastopole-mozhno-kupit-benzin-ai-92---adresa-1156712594.html

Где в Севастополе можно купить бензин Аи-92 – адреса

Где в Севастополе можно купить бензин Аи-92 – адреса - РИА Новости Крым, 09.06.2026

Где в Севастополе можно купить бензин Аи-92 – адреса

В Севастополе во вторник на пяти заправках крупной сети появился в свободной продаже бензин марки Аи-92. Об этом во вторник сообщил глава региона Михаил... РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T09:49

2026-06-09T09:49

2026-06-09T10:01

севастополь

бензин

топливо

топливо в крыму

михаил развожаев

новости севастополя

дефицит топлива в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник на пяти заправках крупной сети появился в свободной продаже бензин марки Аи-92. Об этом во вторник сообщил глава региона Михаил Развожаев.Он уточнил, что топливо можно купить с 10 утра.По информации губернатора, топливо имеется на следующих станциях:При этом в сети "ТЭС" заправляют автомобили исключительно по QR-кодам, напомнил Развожаев.Днем ранее бензин в Севастополе в свободной продаже появился на четырех заправках. Кроме того, как сообщал губернатор, в Севастополе будет создан механизм обеспечения бензином людей с тяжелыми заболеваниями, в частности тех, кто должен ездить на жизненно необходимые процедуры.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани есть сложности с топливом на небольших АЗС – властиДефицит топлива на юге России – Минэнерго сформировало отраслевой штабТопливный дефицит в Крыму – над решением вопроса работает Минэнерго России

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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