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Где в Севастополе можно купить бензин Аи-92 – адреса - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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Где в Севастополе можно купить бензин Аи-92 – адреса
Где в Севастополе можно купить бензин Аи-92 – адреса - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Где в Севастополе можно купить бензин Аи-92 – адреса
В Севастополе во вторник на пяти заправках крупной сети появился в свободной продаже бензин марки Аи-92. Об этом во вторник сообщил глава региона Михаил... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T09:49
2026-06-09T10:01
севастополь
бензин
топливо
топливо в крыму
михаил развожаев
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник на пяти заправках крупной сети появился в свободной продаже бензин марки Аи-92. Об этом во вторник сообщил глава региона Михаил Развожаев.Он уточнил, что топливо можно купить с 10 утра.По информации губернатора, топливо имеется на следующих станциях:При этом в сети "ТЭС" заправляют автомобили исключительно по QR-кодам, напомнил Развожаев.Днем ранее бензин в Севастополе в свободной продаже появился на четырех заправках. Кроме того, как сообщал губернатор, в Севастополе будет создан механизм обеспечения бензином людей с тяжелыми заболеваниями, в частности тех, кто должен ездить на жизненно необходимые процедуры.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани есть сложности с топливом на небольших АЗС – властиДефицит топлива на юге России – Минэнерго сформировало отраслевой штабТопливный дефицит в Крыму – над решением вопроса работает Минэнерго России
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севастополь, бензин, топливо, топливо в крыму, михаил развожаев, новости севастополя, дефицит топлива в крыму
Где в Севастополе можно купить бензин Аи-92 – адреса

В Севастополе бензин Аи-92 можно купить во вторник на пяти заправках – адреса

09:49 09.06.2026 (обновлено: 10:01 09.06.2026)
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкБензовоз
Бензовоз - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник на пяти заправках крупной сети появился в свободной продаже бензин марки Аи-92. Об этом во вторник сообщил глава региона Михаил Развожаев.
Он уточнил, что топливо можно купить с 10 утра.
"На пяти заправках "АТАН" будет в свободной продаже бензин марки Аи-92", - написал он в своем канале МАКС.
По информации губернатора, топливо имеется на следующих станциях:
  • АЗС 60 Любимовка, Качинское шоссе, 2;
  • АЗС 82 Камышовое шоссе 7-В;
  • АЗС 166 Камышовое шоссе 32;
  • АЗС 161 с. Гончарное, ул. Дрыгина, 16;
  • АЗС 168 Инкерман, Симыеропольское шоссе 18-А, Н-06, 62 км.
При этом в сети "ТЭС" заправляют автомобили исключительно по QR-кодам, напомнил Развожаев.
Днем ранее бензин в Севастополе в свободной продаже появился на четырех заправках. Кроме того, как сообщал губернатор, в Севастополе будет создан механизм обеспечения бензином людей с тяжелыми заболеваниями, в частности тех, кто должен ездить на жизненно необходимые процедуры.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СевастопольБензинТопливоТопливо в КрымуМихаил РазвожаевНовости СевастополяДефицит топлива в Крыму
 
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