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Где в Феодосии можно купить бензин - адреса
Где в Феодосии можно купить бензин - адреса - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Где в Феодосии можно купить бензин - адреса
Во вторник, 9 июня, на некоторых АЗС "Атан" Феодосийского округа появился в свободной продаже бензин марки А-92. Об этом сообщил глава администрации Феодосии... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T11:38
2026-06-09T11:38
2026-06-09T11:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Во вторник, 9 июня, на некоторых АЗС "Атан" Феодосийского округа появился в свободной продаже бензин марки А-92. Об этом сообщил глава администрации Феодосии Владимир Ким.Адреса АЗС:- пгт. Приморский, Керченское шоссе, 86/88;- пгт. Коктебель, ул. Ленина, 150;- с. Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б;- г. Феодосия, ул. Челнокова, 71;- г. Феодосия, Керченское шоссе, 27Д;- г. Феодосия, Керченское шоссе, 23;- г. Феодосия, Симферопольское шоссе, 25.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе можно купить бензин Аи-92 – адресаДефицит топлива на юге России – Минэнерго сформировало отраслевой штабКрымский омбудсмен не получал жалоб на дефицит топлива и задержки поездов
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РИА Новости Крым
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Где в Феодосии можно купить бензин - адреса
В Феодосии на ряде АЗС появился в свободной продаже бензин марки А-92
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Во вторник, 9 июня, на некоторых АЗС "Атан" Феодосийского округа появился в свободной продаже бензин марки А-92. Об этом сообщил глава администрации Феодосии Владимир Ким.
"Публикую актуальную информацию о наличии в свободной продаже бензина марки А-92 на АЗС "Атан". Важно: не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена", - отметил глава администрации.
- пгт. Приморский, Керченское шоссе, 86/88;
- пгт. Коктебель, ул. Ленина, 150;
- с. Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б;
- г. Феодосия, ул. Челнокова, 71;
- г. Феодосия, Керченское шоссе, 27Д;
- г. Феодосия, Керченское шоссе, 23;
- г. Феодосия, Симферопольское шоссе, 25.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам
Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
Проблема с дефицитом топлива
находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
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