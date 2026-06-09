https://crimea.ria.ru/20260609/gde-v-feodosii-mozhno-kupit-benzin---adresa-1156714795.html

Где в Феодосии можно купить бензин - адреса

Где в Феодосии можно купить бензин - адреса - РИА Новости Крым, 09.06.2026

Где в Феодосии можно купить бензин - адреса

Во вторник, 9 июня, на некоторых АЗС "Атан" Феодосийского округа появился в свободной продаже бензин марки А-92. Об этом сообщил глава администрации Феодосии... РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T11:38

2026-06-09T11:38

2026-06-09T11:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Во вторник, 9 июня, на некоторых АЗС "Атан" Феодосийского округа появился в свободной продаже бензин марки А-92. Об этом сообщил глава администрации Феодосии Владимир Ким.Адреса АЗС:- пгт. Приморский, Керченское шоссе, 86/88;- пгт. Коктебель, ул. Ленина, 150;- с. Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б;- г. Феодосия, ул. Челнокова, 71;- г. Феодосия, Керченское шоссе, 27Д;- г. Феодосия, Керченское шоссе, 23;- г. Феодосия, Симферопольское шоссе, 25.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе можно купить бензин Аи-92 – адресаДефицит топлива на юге России – Минэнерго сформировало отраслевой штабКрымский омбудсмен не получал жалоб на дефицит топлива и задержки поездов

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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