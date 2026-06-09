Рейтинг@Mail.ru
Где в Феодосии можно купить бензин - адреса - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260609/gde-v-feodosii-mozhno-kupit-benzin---adresa-1156714795.html
Где в Феодосии можно купить бензин - адреса
Где в Феодосии можно купить бензин - адреса - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Где в Феодосии можно купить бензин - адреса
Во вторник, 9 июня, на некоторых АЗС "Атан" Феодосийского округа появился в свободной продаже бензин марки А-92. Об этом сообщил глава администрации Феодосии... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T11:38
2026-06-09T11:38
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
новости крыма
крым
феодосия
владимир ким
бензин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871475_0:170:1618:1080_1920x0_80_0_0_1c323c821b644f747228c02c7b2be8fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Во вторник, 9 июня, на некоторых АЗС "Атан" Феодосийского округа появился в свободной продаже бензин марки А-92. Об этом сообщил глава администрации Феодосии Владимир Ким.Адреса АЗС:- пгт. Приморский, Керченское шоссе, 86/88;- пгт. Коктебель, ул. Ленина, 150;- с. Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б;- г. Феодосия, ул. Челнокова, 71;- г. Феодосия, Керченское шоссе, 27Д;- г. Феодосия, Керченское шоссе, 23;- г. Феодосия, Симферопольское шоссе, 25.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе можно купить бензин Аи-92 – адресаДефицит топлива на юге России – Минэнерго сформировало отраслевой штабКрымский омбудсмен не получал жалоб на дефицит топлива и задержки поездов
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871475_23:0:1463:1080_1920x0_80_0_0_1e5730621f902c062bfb9088c869e9ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, новости крыма, крым, феодосия, владимир ким, бензин
Где в Феодосии можно купить бензин - адреса

В Феодосии на ряде АЗС появился в свободной продаже бензин марки А-92

11:38 09.06.2026
 
© РИА Новости КрымАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Во вторник, 9 июня, на некоторых АЗС "Атан" Феодосийского округа появился в свободной продаже бензин марки А-92. Об этом сообщил глава администрации Феодосии Владимир Ким.
"Публикую актуальную информацию о наличии в свободной продаже бензина марки А-92 на АЗС "Атан". Важно: не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена", - отметил глава администрации.
Адреса АЗС:
- пгт. Приморский, Керченское шоссе, 86/88;
- пгт. Коктебель, ул. Ленина, 150;
- с. Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б;
- г. Феодосия, ул. Челнокова, 71;
- г. Феодосия, Керченское шоссе, 27Д;
- г. Феодосия, Керченское шоссе, 23;
- г. Феодосия, Симферопольское шоссе, 25.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Где в Севастополе можно купить бензин Аи-92 – адреса
Дефицит топлива на юге России – Минэнерго сформировало отраслевой штаб
Крымский омбудсмен не получал жалоб на дефицит топлива и задержки поездов
 
Топливо в КрымуДефицит топлива в КрымуНовости КрымаКрымФеодосияВладимир КимБензин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:11Станы СНГ сорвали более 300 попыток терактов за год
13:02Крымский мост сейчас - ситуация на 13 часов
12:54Атака ВСУ на Севастополь – ранен человек и горят жилой дом и лес
12:52Бортников: Киев стремится разрушить инфраструктуру Северо-Запада России
12:49В Судаке начали продавать бензин Аи-100
12:44Плюс 132 гривны: украинским военным "масштабно" поднимут зарплату
12:36В Азовском море обнаружили тела еще двух погибших при атаке БПЛА на корабли
12:27Рейд в Севастополе открыли после 2-часовой остановки
12:23ВТБ запустил новый способ переводов между физлицами
12:21Где заправиться в Армянске едущим в объезд Чонгарского моста авто
12:14Феодосия частично обесточена
12:12Отбой воздушной тревоги в Севастополе
11:58В Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил женщину
11:47"Полный пролет": мощная магнитная буря прошла мимо земли
11:38Где в Феодосии можно купить бензин - адреса
11:31При налете ВСУ на Херсонщину два человека погибли и четыре пострадали
11:17ВСУ вновь бьют по Севастополю - что известно
11:047 поездов из Крыма задерживаются в пути
10:46В Крыму работает ПВО
10:36В Севастополе объявлена воздушная тревога
Лента новостейМолния