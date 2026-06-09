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Феодосия частично обесточена
Феодосия частично обесточена - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Феодосия частично обесточена
Часть Феодосии во вторник утром осталась без электроснабжения в результате аварии на сетях. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T12:14
2026-06-09T12:14
2026-06-09T12:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Часть Феодосии во вторник утром осталась без электроснабжения в результате аварии на сетях. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".Также без света переулки Тамбовский, Сельский, Одесский и прилегающие к ним улицы.Электроснабжение планируют восстановить в течение трех часов.Четыре населенных пункта в Раздольненском районе Крыма в понедельник также частично оставались без электроснабжения из-за аварии на сетях. В связи с ухудшением погоды в Крыму, которое может повлечь аварии на электросетях, энергетики республики переведены в режим повышенной готовности, сообщали в Минтопэнерго Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 годуНовую ГТЭС в Крыму построят за полтора годаРостех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию
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Феодосия частично обесточена
В Феодосии больше 16 улиц и переулков остались без света из-за аварии