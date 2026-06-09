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Эвакуация и кризис: враг тиражирует новые фейки о Херсонской области - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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Эвакуация и кризис: враг тиражирует новые фейки о Херсонской области
Эвакуация и кризис: враг тиражирует новые фейки о Херсонской области - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Эвакуация и кризис: враг тиражирует новые фейки о Херсонской области
Противник распространяет фейки от имени губернатора Херсонской области Владимира Садьдо. Об этом сообщил сам глава региона в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T16:57
2026-06-09T16:57
владимир сальдо
фейк
новости
херсонская область
центр информационно-психологических операций (ципсо)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Противник распространяет фейки от имени губернатора Херсонской области Владимира Садьдо. Об этом сообщил сам глава региона в своем канале в МАКС.Губернатор в очередной раз призвал доверять только его официальным каналам, которые есть в MAX, Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и данным на официальном сайте.Враг подделывает с помощью искусственного интеллекта видео крымских и федеральных чиновников, жителей полуострова просят не поддаваться на провокации, сообщал ранее советник главы республики Олег Крючков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина плодит фейки о высадке десанта на побережье КрымаХимическая атака на Кубани - власти опровергли фейкЗапрет на телефоны на заправках: в МЧС опровергли новый фейк
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владимир сальдо, фейк, новости, херсонская область, центр информационно-психологических операций (ципсо), происшествия
Эвакуация и кризис: враг тиражирует новые фейки о Херсонской области

Противник распространяет фейки от имени губернатора Херсонской области Владимира Садьдо

16:57 09.06.2026
 
Фейк
Фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Противник распространяет фейки от имени губернатора Херсонской области Владимира Садьдо. Об этом сообщил сам глава региона в своем канале в МАКС.

"В сети снова разгоняют поддельные сообщения и видео. Появляются вбросы про эвакуации, кризисы, закрытия, экстренные решения и прочую чушь, цель которой – посеять тревогу среди жителей Херсонской области", – написал Сальдо.

Губернатор в очередной раз призвал доверять только его официальным каналам, которые есть в MAX, Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и данным на официальном сайте.

"Других каналов, чатов, рассылок и "закрытых источников" у меня нет. В некоторых случаях мои заявления и комментарии могут публиковаться в центральных СМИ. Если сообщение появилось где-то еще, его нужно воспринимать как фейк", – предупредил он.

Враг подделывает с помощью искусственного интеллекта видео крымских и федеральных чиновников, жителей полуострова просят не поддаваться на провокации, сообщал ранее советник главы республики Олег Крючков.
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Владимир СальдоФейкНовостиХерсонская областьЦентр информационно-психологических операций (ЦИПсО)Происшествия
 
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