https://crimea.ria.ru/20260609/evakuatsiya-i-krizis-vrag-tirazhiruet-novye-feyki-o-khersonskoy-oblasti-1156729589.html

Эвакуация и кризис: враг тиражирует новые фейки о Херсонской области

Эвакуация и кризис: враг тиражирует новые фейки о Херсонской области - РИА Новости Крым, 09.06.2026

Эвакуация и кризис: враг тиражирует новые фейки о Херсонской области

Противник распространяет фейки от имени губернатора Херсонской области Владимира Садьдо. Об этом сообщил сам глава региона в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T16:57

2026-06-09T16:57

2026-06-09T16:57

владимир сальдо

фейк

новости

херсонская область

центр информационно-психологических операций (ципсо)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Противник распространяет фейки от имени губернатора Херсонской области Владимира Садьдо. Об этом сообщил сам глава региона в своем канале в МАКС.Губернатор в очередной раз призвал доверять только его официальным каналам, которые есть в MAX, Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и данным на официальном сайте.Враг подделывает с помощью искусственного интеллекта видео крымских и федеральных чиновников, жителей полуострова просят не поддаваться на провокации, сообщал ранее советник главы республики Олег Крючков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина плодит фейки о высадке десанта на побережье КрымаХимическая атака на Кубани - власти опровергли фейкЗапрет на телефоны на заправках: в МЧС опровергли новый фейк

херсонская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, фейк, новости, херсонская область, центр информационно-психологических операций (ципсо), происшествия