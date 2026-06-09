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Еще два поезда уйдут из Крыма позже – новый график отправления - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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Еще два поезда уйдут из Крыма позже – новый график отправления
Еще два поезда уйдут из Крыма позже – новый график отправления - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Еще два поезда уйдут из Крыма позже – новый график отправления
Поезда № 77/78 Симферополь – Санкт-Петербург и № 67/68 Симферополь – Москва, которые сегодня по расписанию должны были отправиться из Крыма, уйдут от станций... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T21:08
2026-06-09T21:09
гранд сервис экспресс
железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Поезда № 77/78 Симферополь – Санкт-Петербург и № 67/68 Симферополь – Москва, которые сегодня по расписанию должны были отправиться из Крыма, уйдут от станций отправления в среду. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"."Поезд 67/68 Симферополь – Москва вместо отправления из Симферополя 9 июня в 19.50 отправится от станции Керчь-Южная 10 июня в 00:55. Пассажиров везут сейчас на станцию Керчь Южная автобусами от Симферополя и с промежуточных станций", – проинформировали в компании.Поезд 77/78 Симферополь – Санкт-Петербург вместо отправления из Симферополя 9.06 в 21.10 отправится из Керчь-Южная 10.06 в 02:45. В Симферополе в 21:30 пассажиров будут ждать автобусы, которые привезут их в Керчь.Компания "Гранд Сервис Экспресс" ранее изменила график отправления шести поездов "Таврия" из Крыма 9 и 10 июня.До этого в компании сообщили, что поезд Евпатория-Санкт-Петербург отправлением 9 июня отменяется, состав Симферополь - Минеральные Воды отправится позже графика.Поезд № 97/98 Москва – Симферополь отправлением 11 июня отменяется, билеты можно вернуть без комиссий или отправиться в Крым другими составами, сообщали также в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс". График движения поездов по Крымской железной дороге был нарушен 8 июня после ночной атаки БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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гранд сервис экспресс, железная дорога, крымская железная дорога (кжд), железные дороги крыма, российские железные дороги (ржд), новости крыма, расписание поездов в крыму
Еще два поезда уйдут из Крыма позже – новый график отправления

Дата отправления еще двух поездов из Крыма сдвигается на среду – перевозчик

21:08 09.06.2026 (обновлено: 21:09 09.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа железнодорожном вокзале в Симферополе
На железнодорожном вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Поезда № 77/78 Симферополь – Санкт-Петербург и № 67/68 Симферополь – Москва, которые сегодня по расписанию должны были отправиться из Крыма, уйдут от станций отправления в среду. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезд 67/68 Симферополь – Москва вместо отправления из Симферополя 9 июня в 19.50 отправится от станции Керчь-Южная 10 июня в 00:55. Пассажиров везут сейчас на станцию Керчь Южная автобусами от Симферополя и с промежуточных станций", – проинформировали в компании.
Поезд 77/78 Симферополь – Санкт-Петербург вместо отправления из Симферополя 9.06 в 21.10 отправится из Керчь-Южная 10.06 в 02:45. В Симферополе в 21:30 пассажиров будут ждать автобусы, которые привезут их в Керчь.
Компания "Гранд Сервис Экспресс" ранее изменила график отправления шести поездов "Таврия" из Крыма 9 и 10 июня.
До этого в компании сообщили, что поезд Евпатория-Санкт-Петербург отправлением 9 июня отменяется, состав Симферополь - Минеральные Воды отправится позже графика.
Поезд № 97/98 Москва – Симферополь отправлением 11 июня отменяется, билеты можно вернуть без комиссий или отправиться в Крым другими составами, сообщали также в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс". График движения поездов по Крымской железной дороге был нарушен 8 июня после ночной атаки БПЛА.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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