https://crimea.ria.ru/20260609/esche-dva-poezda-uydut-iz-kryma-pozzhe--novyy-grafik-otpravleniya-1156734393.html

Еще два поезда уйдут из Крыма позже – новый график отправления

Еще два поезда уйдут из Крыма позже – новый график отправления - РИА Новости Крым, 09.06.2026

Еще два поезда уйдут из Крыма позже – новый график отправления

Поезда № 77/78 Симферополь – Санкт-Петербург и № 67/68 Симферополь – Москва, которые сегодня по расписанию должны были отправиться из Крыма, уйдут от станций... РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T21:08

2026-06-09T21:08

2026-06-09T21:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Поезда № 77/78 Симферополь – Санкт-Петербург и № 67/68 Симферополь – Москва, которые сегодня по расписанию должны были отправиться из Крыма, уйдут от станций отправления в среду. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"."Поезд 67/68 Симферополь – Москва вместо отправления из Симферополя 9 июня в 19.50 отправится от станции Керчь-Южная 10 июня в 00:55. Пассажиров везут сейчас на станцию Керчь Южная автобусами от Симферополя и с промежуточных станций", – проинформировали в компании.Поезд 77/78 Симферополь – Санкт-Петербург вместо отправления из Симферополя 9.06 в 21.10 отправится из Керчь-Южная 10.06 в 02:45. В Симферополе в 21:30 пассажиров будут ждать автобусы, которые привезут их в Керчь.Компания "Гранд Сервис Экспресс" ранее изменила график отправления шести поездов "Таврия" из Крыма 9 и 10 июня.До этого в компании сообщили, что поезд Евпатория-Санкт-Петербург отправлением 9 июня отменяется, состав Симферополь - Минеральные Воды отправится позже графика.Поезд № 97/98 Москва – Симферополь отправлением 11 июня отменяется, билеты можно вернуть без комиссий или отправиться в Крым другими составами, сообщали также в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс". График движения поездов по Крымской железной дороге был нарушен 8 июня после ночной атаки БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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