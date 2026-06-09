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Движение морского транспорта в Севастополе возобновили

Движение морского транспорта в Севастополе возобновили - РИА Новости Крым, 09.06.2026

Движение морского транспорта в Севастополе возобновили

В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T07:50

2026-06-09T07:50

2026-06-09T07:50

севастополь

транспорт

морской транспорт

департамент транспорта севастополя

логистика

новости севастополя

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Рейд в городе был закрыт в 6:42. В этот период в регионе объявили воздушную тревогу - силы ПВО и мобильные огневые группы отражали вражеский налет. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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