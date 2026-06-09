Рейтинг@Mail.ru
Движение морского транспорта в Севастополе возобновили - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260609/dvizhenie-morskogo-transporta-v-sevastopole-vozobnovili-1156710480.html
Движение морского транспорта в Севастополе возобновили
Движение морского транспорта в Севастополе возобновили - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Движение морского транспорта в Севастополе возобновили
В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T07:50
2026-06-09T07:50
севастополь
транспорт
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
логистика
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785804_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_345e0eef3a69226159fca075e6fea73b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Рейд в городе был закрыт в 6:42. В этот период в регионе объявили воздушную тревогу - силы ПВО и мобильные огневые группы отражали вражеский налет. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785804_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_4c704754f6f80160bf52260fffd6f398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, транспорт, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, логистика, новости севастополя, паромы и катера в севастополе
Движение морского транспорта в Севастополе возобновили

В Севастополе открыли рейд

07:50 09.06.2026
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе открыт
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
Рейд в городе был закрыт в 6:42. В этот период в регионе объявили воздушную тревогу - силы ПВО и мобильные огневые группы отражали вражеский налет.
"Рейд открыт. Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - говорится в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольТранспортМорской транспортДепартамент транспорта СевастополяЛогистикаНовости СевастополяПаромы и катера в Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:29В Крыму ожидается шторм с градом - предупреждение МЧС
10:15Правительство РФ выделило деньги на бесплатные лекарства севастопольцам
10:05Жилые дома горят на Кубани из-за падения обломков дронов
09:57В Севастополе отразили восемь атак ВСУ
09:49Где в Севастополе можно купить бензин Аи-92 – адреса
09:40Прокуратура взяла на контроль ситуацию с повреждением Чонгарского моста
09:34Прыгали из окон: в Севастополе накрыли строительный объект с нелегалами
09:25Взрыв авто произошел в Подмосковье – что известно
09:20В России предотвратили теракт на Курбан-байрам
09:05Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
08:39Аботур и Хауля: какими именами называют детей в Крыму
08:14Киев достиг нового пика эскалации ударов по мирным россиянам
08:04Массированный удар: на подлете к мосту в Чонгаре сбили более 20 дронов ВСУ
07:50Движение морского транспорта в Севастополе возобновили
07:24Чонгарский мост снова поврежден после атаки ВСУ – движение перекрыто
07:19Над Крымом сбили беспилотники
07:10В Севастополе отбой воздушной тревоги
07:06В Киеве разбиты 10 заводов по изготовлению беспилотников
06:51В Севастополе объявлена воздушная тревога
06:46Рейд в Севастополе закрыли
Лента новостейМолния