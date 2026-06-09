https://crimea.ria.ru/20260609/dve-devushki-raneny-pri-atake-vsu-po-glempingu-v-luganske-1156722247.html

Две девушки ранены при атаке ВСУ по глэмпингу в Луганске

Две девушки ранены при атаке ВСУ по глэмпингу в Луганске - РИА Новости Крым, 09.06.2026

Две девушки ранены при атаке ВСУ по глэмпингу в Луганске

Минувшей ночью ВСУ запустили 67 БПЛА по территории Луганской Народной Республики. При атаке пострадали два человека. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T14:10

2026-06-09T14:10

2026-06-09T14:21

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

луганск

атаки всу

происшествия

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Минувшей ночью ВСУ запустили 67 БПЛА по территории Луганской Народной Республики. При атаке пострадали два человека. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Под ударами оказались Луганск, Рубежное, Станично-Луганский и Славяносербский муниципальные округа, уточнил губернатор.Кроме того, ВСУ ударили по неработающей газораспределительной станции и АЗС. Обошлось без жертв. Оперативные службы устраняют последствия. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеских атак, добавил глава региона.Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили новую серию ударов ВСУ по Крыму и еще семи регионам России. Всего за ночь над страной сбили 140 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Севастополь – ранен человек и горят жилой дом и лесПри налете ВСУ на Херсонщину два человека погибли и четыре пострадалиЖилые дома горят на Кубани из-за падения обломков дронов

луганская народная республика (лнр)

луганск

новые регионы россии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, луганск, атаки всу, происшествия, новые регионы россии, новости