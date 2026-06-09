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Две девушки ранены при атаке ВСУ по глэмпингу в Луганске - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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Две девушки ранены при атаке ВСУ по глэмпингу в Луганске
Две девушки ранены при атаке ВСУ по глэмпингу в Луганске - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Две девушки ранены при атаке ВСУ по глэмпингу в Луганске
Минувшей ночью ВСУ запустили 67 БПЛА по территории Луганской Народной Республики. При атаке пострадали два человека. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T14:10
2026-06-09T14:21
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
луганск
атаки всу
происшествия
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Минувшей ночью ВСУ запустили 67 БПЛА по территории Луганской Народной Республики. При атаке пострадали два человека. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Под ударами оказались Луганск, Рубежное, Станично-Луганский и Славяносербский муниципальные округа, уточнил губернатор.Кроме того, ВСУ ударили по неработающей газораспределительной станции и АЗС. Обошлось без жертв. Оперативные службы устраняют последствия. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеских атак, добавил глава региона.Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили новую серию ударов ВСУ по Крыму и еще семи регионам России. Всего за ночь над страной сбили 140 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Севастополь – ранен человек и горят жилой дом и лесПри налете ВСУ на Херсонщину два человека погибли и четыре пострадалиЖилые дома горят на Кубани из-за падения обломков дронов
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, луганск, атаки всу, происшествия, новые регионы россии, новости
Две девушки ранены при атаке ВСУ по глэмпингу в Луганске

В Луганске ВСУ атаковали глэмпинг и заправку – ранены две девушки

14:10 09.06.2026 (обновлено: 14:21 09.06.2026)
 
© Глава ЛНР Леонид ПасечникВ Луганске при атаке ВСУ по глэмпингу ранены две девушки
В Луганске при атаке ВСУ по глэмпингу ранены две девушки
© Глава ЛНР Леонид Пасечник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Минувшей ночью ВСУ запустили 67 БПЛА по территории Луганской Народной Республики. При атаке пострадали два человека. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Под ударами оказались Луганск, Рубежное, Станично-Луганский и Славяносербский муниципальные округа, уточнил губернатор.
"Основной удар пришелся по Луганску. БПЛА атаковал территорию глэмпинга, где отдыхала молодежь. Повреждено несколько домиков. К сожалению, пострадали две девушки. С ранениями разной степени тяжести они госпитализированы в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал он в МАКС.
© Глава ЛНР Леонид ПасечникВ Луганске при атаке ВСУ по глэмпингу ранены две девушки
В Луганске при атаке ВСУ по глэмпингу ранены две девушки
© Глава ЛНР Леонид Пасечник
В Луганске при атаке ВСУ по глэмпингу ранены две девушки
Кроме того, ВСУ ударили по неработающей газораспределительной станции и АЗС. Обошлось без жертв.
Оперативные службы устраняют последствия. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеских атак, добавил глава региона.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили новую серию ударов ВСУ по Крыму и еще семи регионам России. Всего за ночь над страной сбили 140 украинских беспилотников.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникЛуганскАтаки ВСУПроисшествияНовые регионы РоссииНовости
 
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