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Десятки улиц Феодосии остались без света

Десятки улиц Феодосии остались без света - РИА Новости Крым, 09.06.2026

Десятки улиц Феодосии остались без света

В Феодосии в результате аварии на сетях без электроснабжения остались Симферопольское и Керченское шоссе и более 16 улиц. Об этом сообщает предприятие... РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T14:56

2026-06-09T14:56

2026-06-09T14:56

крым

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феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Феодосии в результате аварии на сетях без электроснабжения остались Симферопольское и Керченское шоссе и более 16 улиц. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".Кроме того, обесточен переулок Боенский, проезды Профсоюзные с 1 по 9, а также проезды Новомосковский и Московский и прилегающие к ним улицы.Восстановить подачу электроэнергии планируется в течение трех часов, отметили на предприятии.Утром во вторник сообщалось, что часть Феодосии осталась без электроснабжения в результате аварии на сетях.Четыре населенных пункта в Раздольненском районе Крыма в понедельник также частично оставались без электроснабжения из-за аварии на сетях. В связи с ухудшением погоды в Крыму, которое может повлечь аварии на электросетях, энергетики республики переведены в режим повышенной готовности, сообщали в Минтопэнерго Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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феодосия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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