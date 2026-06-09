Рейтинг@Mail.ru
Десятки улиц Феодосии остались без света - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260609/desyatki-ulits-feodosii-ostalis-bez-sveta--1156724497.html
Десятки улиц Феодосии остались без света
Десятки улиц Феодосии остались без света - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Десятки улиц Феодосии остались без света
В Феодосии в результате аварии на сетях без электроснабжения остались Симферопольское и Керченское шоссе и более 16 улиц. Об этом сообщает предприятие... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T14:56
2026-06-09T14:56
крым
гуп рк "крымэнерго"
новости крыма
феодосия
отключение электроэнергии в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0e/1150167880_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_55d579e37d08f9ec8976e4b19d97992a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Феодосии в результате аварии на сетях без электроснабжения остались Симферопольское и Керченское шоссе и более 16 улиц. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".Кроме того, обесточен переулок Боенский, проезды Профсоюзные с 1 по 9, а также проезды Новомосковский и Московский и прилегающие к ним улицы.Восстановить подачу электроэнергии планируется в течение трех часов, отметили на предприятии.Утром во вторник сообщалось, что часть Феодосии осталась без электроснабжения в результате аварии на сетях.Четыре населенных пункта в Раздольненском районе Крыма в понедельник также частично оставались без электроснабжения из-за аварии на сетях. В связи с ухудшением погоды в Крыму, которое может повлечь аварии на электросетях, энергетики республики переведены в режим повышенной готовности, сообщали в Минтопэнерго Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0e/1150167880_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_cebdf114f889ce90c2b82f75b58f05df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, феодосия, отключение электроэнергии в крыму
Десятки улиц Феодосии остались без света

В Феодосии без света остались два шоссе и более 16 улиц - Крымэнерго

14:56 09.06.2026
 
© РИА Новости КрымФеодосия. 14 октября 2025 года
Феодосия. 14 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Феодосии в результате аварии на сетях без электроснабжения остались Симферопольское и Керченское шоссе и более 16 улиц. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".
"Аварийное отключение света: Симферопольское и Керченское шоссе, улицы Профсоюзная, Баранова, Гарнаева, Зерновская, Крымская, Московская, Суворовская, Гольцмановского, Вересаева, Листовничей, Народная, Севастопольская, Фестивальная, Чкалова, Хасановская, Клары Цеткин", - говорится в сообщении.
Кроме того, обесточен переулок Боенский, проезды Профсоюзные с 1 по 9, а также проезды Новомосковский и Московский и прилегающие к ним улицы.
Восстановить подачу электроэнергии планируется в течение трех часов, отметили на предприятии.
Утром во вторник сообщалось, что часть Феодосии осталась без электроснабжения в результате аварии на сетях.
Четыре населенных пункта в Раздольненском районе Крыма в понедельник также частично оставались без электроснабжения из-за аварии на сетях. В связи с ухудшением погоды в Крыму, которое может повлечь аварии на электросетях, энергетики республики переведены в режим повышенной готовности, сообщали в Минтопэнерго Крыма.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымГУП РК "Крымэнерго"Новости КрымаФеодосияОтключение электроэнергии в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:35"Красная кнопка" и самозапрет звонков: россиян защитят от кибермошенников
15:18Горсовет Керчи согласовал нового мэра
15:12Регионам разрешили самостоятельно запрещать продажу вейпов
15:02В Севастополе объявлена воздушная тревога в четвертый раз
14:56Десятки улиц Феодосии остались без света
14:45Россия умеет держать удар - Медведев
14:39В Симферополе накрыли группу организаторов азартных игр
14:25Восемь крымских поездов "Таврия" задерживаются в пути - актуальные данные
14:18Как объехать Чонгарский мост и АПП Джанкой - карта
14:10Две девушки ранены при атаке ВСУ по глэмпингу в Луганске
13:59Конкурс на должность главы Керчи прошли Дарья Аникина и Иван Кошель
13:32Новости СВО: за сутки уничтожены 1330 боевиков Киева и два снаряда HIMARS
13:19Без QR-кодов: где сегодня можно заправиться в Севастополе
13:11Страны СНГ сорвали более 300 попыток терактов за год
13:02Крымский мост сейчас - ситуация на 13 часов
12:54Атака ВСУ на Севастополь – ранен человек и горят жилой дом и лес
12:52Бортников: Киев стремится разрушить инфраструктуру Северо-Запада России
12:49В Судаке начали продавать бензин Аи-100
12:44Плюс 132 гривны: украинским военным "масштабно" поднимут зарплату
12:36В Азовском море обнаружили тела еще двух погибших при атаке БПЛА на корабли
Лента новостейМолния