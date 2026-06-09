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Десятки улиц Феодосии остались без света
Десятки улиц Феодосии остались без света - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Десятки улиц Феодосии остались без света
В Феодосии в результате аварии на сетях без электроснабжения остались Симферопольское и Керченское шоссе и более 16 улиц. Об этом сообщает предприятие... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T14:56
2026-06-09T14:56
2026-06-09T14:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Феодосии в результате аварии на сетях без электроснабжения остались Симферопольское и Керченское шоссе и более 16 улиц. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".Кроме того, обесточен переулок Боенский, проезды Профсоюзные с 1 по 9, а также проезды Новомосковский и Московский и прилегающие к ним улицы.Восстановить подачу электроэнергии планируется в течение трех часов, отметили на предприятии.Утром во вторник сообщалось, что часть Феодосии осталась без электроснабжения в результате аварии на сетях.Четыре населенных пункта в Раздольненском районе Крыма в понедельник также частично оставались без электроснабжения из-за аварии на сетях. В связи с ухудшением погоды в Крыму, которое может повлечь аварии на электросетях, энергетики республики переведены в режим повышенной готовности, сообщали в Минтопэнерго Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Десятки улиц Феодосии остались без света
В Феодосии без света остались два шоссе и более 16 улиц - Крымэнерго