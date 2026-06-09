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Бортников: Киев стремится разрушить инфраструктуру Северо-Запада России
Бортников: Киев стремится разрушить инфраструктуру Северо-Запада России - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Бортников: Киев стремится разрушить инфраструктуру Северо-Запада России
Киевский режим стремится максимально разрушить объекты топливно-энергетического и транспортного комплексов, прежде всего относящиеся к морской инфраструктуре в... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T12:52
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безопасность
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национальный антитеррористический комитет (нак).
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Киевский режим стремится максимально разрушить объекты топливно-энергетического и транспортного комплексов, прежде всего относящиеся к морской инфраструктуре в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников на заседании комитета."С 2023 года в округе более чем в три раза возросло число преступлений террористической направленности. Причиной этого является наращивание противником количества диверсионно-террористических нападений и стремление нанести максимальный ущерб объектам топливно-энергетического и транспортного комплексов, прежде всего относящихся к морской инфраструктуре", - цитирует Бортникова РИА Новости.По словам председателя НАК, обстановка в СЗФО требует существенной корректировки организации обеспечения антитеррористической защищенности объектов.Необходимо выработать адекватные меры реагирования на попытки противника совершать диверсионно-террористические акты. Кроме того, активизировать работы по профилактике терроризма, прежде всего, в молодежной среде, отметил председатель НАК.Ранее Александр Бортников заявил, что украинские спецслужбы используют территории граничащих с Россией государств для заброски в РФ диверсантов и средств террора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России удвоилось число терактовФСБ предотвратила подрыв многоквартирного жилого дома – БортниковФСБ предотвратила серию терактов в Крыму
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новости, александр бортников, безопасность, россия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), национальный антитеррористический комитет (нак).
Бортников: Киев стремится разрушить инфраструктуру Северо-Запада России
Бортников заявил о стремлении ВСУ разрушить критическую и морскую инфраструктуру СЗФО
12:52 09.06.2026 (обновлено: 12:54 09.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Киевский режим стремится максимально разрушить объекты топливно-энергетического и транспортного комплексов, прежде всего относящиеся к морской инфраструктуре в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников на заседании комитета.
"С 2023 года в округе более чем в три раза возросло число преступлений террористической направленности. Причиной этого является наращивание противником количества диверсионно-террористических нападений и стремление нанести максимальный ущерб объектам топливно-энергетического и транспортного комплексов, прежде всего относящихся к морской инфраструктуре", - цитирует Бортникова РИА Новости.
По словам председателя НАК, обстановка в СЗФО требует существенной корректировки организации обеспечения антитеррористической защищенности объектов.
"Складывающаяся обстановка требует внесения существенных коррективов в организацию работы по обеспечению антитеррористической защищённости объектов", - сказал Бортников.
Необходимо выработать адекватные меры реагирования на попытки противника совершать диверсионно-террористические акты. Кроме того, активизировать работы по профилактике терроризма, прежде всего, в молодежной среде, отметил председатель НАК.
Ранее Александр Бортников заявил
, что украинские спецслужбы используют территории граничащих с Россией государств для заброски в РФ диверсантов и средств террора.
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