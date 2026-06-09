Рейтинг@Mail.ru
"Большие вызовы": школьница из Севастополя создала кибер-тренажер - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260609/bolshie-vyzovy-shkolnitsa-iz-sevastopolya-sozdala-kiber-trenazher-1156734234.html
"Большие вызовы": школьница из Севастополя создала кибер-тренажер
"Большие вызовы": школьница из Севастополя создала кибер-тренажер - РИА Новости Крым, 09.06.2026
"Большие вызовы": школьница из Севастополя создала кибер-тренажер
Девятиклассница из Севастополя взяла награду международного конкурса "Большие вызовы" за создание компьютерный тренажера для ингибиторного контроля. Об этом... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T21:22
2026-06-09T21:22
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
правительство севастополя
крым
конкурс
школа
образование в крыму и севастополе
образование в россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/09/1156734122_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_710b621980fdf01a1eac4bceeff24ad9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Девятиклассница из Севастополя взяла награду международного конкурса "Большие вызовы" за создание компьютерный тренажера для ингибиторного контроля. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.Уточняется, что тренажер особенно важен для подростков, поскольку помогает в учебе, общении и в становлении характера.Кроме того, призером стала воспитанница лицея-предуниверсария СевГУ Елизавета Волкова, которая исследовала, как наноалмазы усиливают действие противоопухолевого препарата на клетки рака молочной железы.Весной воспитанники Малой академии наук Севастополя завоевали призовые места во Всероссийской конференции "Будущее сильной России – в высоких технологиях", которая прошла в Санкт-Петербурге, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь вошел в пятерку лучших команд РФ в конкурсе "Кибердром"Школьники из Севастополя создают эскизы костюмов для Мариинского театраЛучшей на конкурсе "Особые таланты-2025" стала юная певица из Севастополя
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/09/1156734122_76:0:1213:853_1920x0_80_0_0_e4e909e52eb936fdc8a5caddf94ef9df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, правительство севастополя, крым, конкурс, школа, образование в крыму и севастополе, образование в россии
"Большие вызовы": школьница из Севастополя создала кибер-тренажер

Школьница из Севастополя создала кибер-тренажер и покорила международный конкурс

21:22 09.06.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевШкольница из Севастополя создала кибер-тренажер
Школьница из Севастополя создала кибер-тренажер
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Девятиклассница из Севастополя взяла награду международного конкурса "Большие вызовы" за создание компьютерный тренажера для ингибиторного контроля. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
"Среди 1300 финалистов Севастополь представили семь ребят, а победительницей стала девятиклассница Инженерной школы Елизавета Глеч. Она создала компьютерный тренажер для тренировки ингибиторного контроля — умения управлять собой, не отвлекаться и держать фокус на задачах", – проинформировали в правительстве.
Уточняется, что тренажер особенно важен для подростков, поскольку помогает в учебе, общении и в становлении характера.
Кроме того, призером стала воспитанница лицея-предуниверсария СевГУ Елизавета Волкова, которая исследовала, как наноалмазы усиливают действие противоопухолевого препарата на клетки рака молочной железы.
Весной воспитанники Малой академии наук Севастополя завоевали призовые места во Всероссийской конференции "Будущее сильной России – в высоких технологиях", которая прошла в Санкт-Петербурге, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Севастополь вошел в пятерку лучших команд РФ в конкурсе "Кибердром"
Школьники из Севастополя создают эскизы костюмов для Мариинского театра
Лучшей на конкурсе "Особые таланты-2025" стала юная певица из Севастополя
 
СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевПравительство СевастополяКрымКонкурсШколаОбразование в Крыму и СевастополеОбразование в России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:54В Крыму объявили беспилотную опасность - работает ПВО
21:34В Севастополе нашли опасные рыбу и молочные продукты
21:22"Большие вызовы": школьница из Севастополя создала кибер-тренажер
21:20Взрывы прогремели на АЗС в Дагестане – эвакуированы более 100 человек
21:16Жуткое ДТП с грузовиком в Симферополе - что известно
21:08Еще два поезда уйдут из Крыма позже – новый график отправления
20:56ВОЗ подтвердила 550 случаев заражения Эболой
20:48292 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
20:32Взрыв на юго-западе Москвы – спецслужбы устранили угрозу
20:09Иран сбил американский вертолет над Ормузским проливом - чем ответят США
19:45Крымчанину дали 4 года колонии за попытку изнасилования
19:33Омбудсмен заявил о снижении числа обращений от жителей новых регионов
19:02В Бундестаге требуют от Киева заплатить за подрыв "Северных потоков"
18:40Норвегия выделяет 127 млн долларов на морские дроны для Украины
18:32Массовое отравление детей в лагере под Красноярском – открыто уголовное дело
18:13Поезда из Крыма: изменен график отправления шести составов "Таврия"
18:00Новости Крыма: ситуация на сегодняшний день
17:49В Ространснадзоре рассказали о развитии транспортной системы страны
17:36Поезд Евпатория-Петербург во вторник отменяется
17:17За перепродажу ж/д-билетов штраф до 500 тысяч рублей - закон
Лента новостейМолния