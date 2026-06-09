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"Большие вызовы": школьница из Севастополя создала кибер-тренажер
"Большие вызовы": школьница из Севастополя создала кибер-тренажер - РИА Новости Крым, 09.06.2026
"Большие вызовы": школьница из Севастополя создала кибер-тренажер
Девятиклассница из Севастополя взяла награду международного конкурса "Большие вызовы" за создание компьютерный тренажера для ингибиторного контроля. Об этом... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T21:22
2026-06-09T21:22
2026-06-09T21:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Девятиклассница из Севастополя взяла награду международного конкурса "Большие вызовы" за создание компьютерный тренажера для ингибиторного контроля. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.Уточняется, что тренажер особенно важен для подростков, поскольку помогает в учебе, общении и в становлении характера.Кроме того, призером стала воспитанница лицея-предуниверсария СевГУ Елизавета Волкова, которая исследовала, как наноалмазы усиливают действие противоопухолевого препарата на клетки рака молочной железы.Весной воспитанники Малой академии наук Севастополя завоевали призовые места во Всероссийской конференции "Будущее сильной России – в высоких технологиях", которая прошла в Санкт-Петербурге, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь вошел в пятерку лучших команд РФ в конкурсе "Кибердром"Школьники из Севастополя создают эскизы костюмов для Мариинского театраЛучшей на конкурсе "Особые таланты-2025" стала юная певица из Севастополя
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РИА Новости Крым
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"Большие вызовы": школьница из Севастополя создала кибер-тренажер
Школьница из Севастополя создала кибер-тренажер и покорила международный конкурс