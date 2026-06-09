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Без QR-кодов: где сегодня можно заправиться в Севастополе

Без QR-кодов: где сегодня можно заправиться в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.06.2026

Без QR-кодов: где сегодня можно заправиться в Севастополе

На четырех АЗС Севастополя во вторник, 9 июня, можно заправиться без QR-кодов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T13:19

2026-06-09T13:19

2026-06-09T13:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. На четырех АЗС Севастополя во вторник, 9 июня, можно заправиться без QR-кодов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он назвал адреса: Развожаев подчеркнул, что лимит на топливо не изменился и составляет 20 литров.Ранее сообщалось, что в Севастополе во вторник на пяти заправках крупной сети появился в свободной продаже бензин марки Аи-92.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где заправиться в Армянске едущим в объезд Чонгарского моста автоГде в Феодосии можно купить бензин - адресаВ Судаке начали продавать бензин Аи-100

https://crimea.ria.ru/20260607/chto-takoe-qr-kod-na-benzin-v-sevastopole-i-kak-eto-rabotaet-1156662008.html

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