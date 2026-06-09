Без QR-кодов: где сегодня можно заправиться в Севастополе
В Севастополе начали продавать бензин без QR-кодов – адреса заправок
13:19 09.06.2026 (обновлено: 13:20 09.06.2026)
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. На четырех АЗС Севастополя во вторник, 9 июня, можно заправиться без QR-кодов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"На четырех АЗС "ТЭС" в Верхнесадовом, Гончарном, Орлином и на Северной стороне сегодня в течение дня смогут заправиться жители близлежащих районов, отдаленных сел и деревень без QR-кодов. Идем на такую меру, так как на этих АЗС сформирован хороший запас", - сообщил губернатор.
Он назвал адреса:
- —в Верхнесадовом - улица Севастопольская, 32/1;
- —в Орлином - улица Владимира Тюкова, 85а;
- —на Северной стороне - улица Челюскинцев, 65;
- —в Гончарном - автодорога Симферополь-Ялта-Севастополь, 137км.
Развожаев подчеркнул, что лимит на топливо не изменился и составляет 20 литров.
Ранее сообщалось, что в Севастополе во вторник на пяти заправках крупной сети появился в свободной продаже бензин марки Аи-92.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
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