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Атака ВСУ на Севастополь – ранен человек и горят жилой дом и лес - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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Атака ВСУ на Севастополь – ранен человек и горят жилой дом и лес
Атака ВСУ на Севастополь – ранен человек и горят жилой дом и лес - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Атака ВСУ на Севастополь – ранен человек и горят жилой дом и лес
Мужчина получил множественные осколочные ранения при атаке украинских дронов на Севастополь. Кроме того, из-за падения обломков в городе поврежден жилой дом и... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T12:54
2026-06-09T13:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Мужчина получил множественные осколочные ранения при атаке украинских дронов на Севастополь. Кроме того, из-за падения обломков в городе поврежден жилой дом и горит лес в районе Ласпи. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.В Севастополе с утра уже трижды объявляли воздушную тревогу, военные отражали очередные налеты ВСУ. Обошлось без пострадавших. Также ПВО работает и в Крыму.По его данным, в третью волну атаки боевиков всего было сбито 20 БПЛА в районе Северной стороны, мыса Херсонес, парка Победы, мыса Фиолент, Севастопольской зоны ЮБК.Кроме того, добавил Развожаев, в районе Ласпи после падения БПЛА горит лес, на месте работают экстренные службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Атака ВСУ на Севастополь – ранен человек и горят жилой дом и лес

Новости Севастополя: после атаки ВСУ ранен один человек, горят жилой дом и лес под Ласпи

12:54 09.06.2026 (обновлено: 13:02 09.06.2026)
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Мужчина получил множественные осколочные ранения при атаке украинских дронов на Севастополь. Кроме того, из-за падения обломков в городе поврежден жилой дом и горит лес в районе Ласпи. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.
В Севастополе с утра уже трижды объявляли воздушную тревогу, военные отражали очередные налеты ВСУ. Обошлось без пострадавших. Также ПВО работает и в Крыму.
По его данным, в третью волну атаки боевиков всего было сбито 20 БПЛА в районе Северной стороны, мыса Херсонес, парка Победы, мыса Фиолент, Севастопольской зоны ЮБК.
"В районе Монастырского шоссе БПЛА попал в частный дом, произошел пожар. Пострадал мужчина, у него множественные осколочные ранения, он в состоянии средней степени тяжести. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь", - написал он в МАКС.
Кроме того, добавил Развожаев, в районе Ласпи после падения БПЛА горит лес, на месте работают экстренные службы.
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