https://crimea.ria.ru/20260609/ataka-vsu-na-sevastopol--ranen-chelovek-i-gorit-zhiloy-dom-i-les-1156718730.html

Атака ВСУ на Севастополь – ранен человек и горят жилой дом и лес

Атака ВСУ на Севастополь – ранен человек и горят жилой дом и лес - РИА Новости Крым, 09.06.2026

Атака ВСУ на Севастополь – ранен человек и горят жилой дом и лес

Мужчина получил множественные осколочные ранения при атаке украинских дронов на Севастополь. Кроме того, из-за падения обломков в городе поврежден жилой дом и... РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T12:54

2026-06-09T12:54

2026-06-09T13:02

севастополь

атаки всу

атаки всу на крым

михаил развожаев

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

пожар

леса крыма

новости севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Мужчина получил множественные осколочные ранения при атаке украинских дронов на Севастополь. Кроме того, из-за падения обломков в городе поврежден жилой дом и горит лес в районе Ласпи. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.В Севастополе с утра уже трижды объявляли воздушную тревогу, военные отражали очередные налеты ВСУ. Обошлось без пострадавших. Также ПВО работает и в Крыму.По его данным, в третью волну атаки боевиков всего было сбито 20 БПЛА в районе Северной стороны, мыса Херсонес, парка Победы, мыса Фиолент, Севастопольской зоны ЮБК.Кроме того, добавил Развожаев, в районе Ласпи после падения БПЛА горит лес, на месте работают экстренные службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, атаки всу, атаки всу на крым, михаил развожаев, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, пожар, леса крыма, новости севастополя, новости сво, крым, новости крыма, срочные новости крыма