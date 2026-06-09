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Аботур и Хауля: какими именами называют детей в Крыму - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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Аботур и Хауля: какими именами называют детей в Крыму
Аботур и Хауля: какими именами называют детей в Крыму - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Аботур и Хауля: какими именами называют детей в Крыму
На прошлой неделе в Крыму самыми популярными именами для детей были Александр, Кирилл, Елизавета и София. Об этом сообщили в правительстве республики со ссылкой РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T08:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. На прошлой неделе в Крыму самыми популярными именами для детей были Александр, Кирилл, Елизавета и София. Об этом сообщили в правительстве республики со ссылкой на Минюст РК.В числе редких имен, присвоенных малышам, были Аботур и Хауля. Также новорожденных называли именами Силантий, Гор, Тим, Вилория, Ава, Кайя и Даниэлла."За прошлую неделю в республике зарегистрировали 2 двойни", – добавили в правительстве.Ранее сообщалось, что крымские семьи, в которых воспитываются порядка 100 тысяч детей, получают меры социальной поддержки. Самые востребованные из них – материнский капитал, единое пособие семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму семьи с детьми получили 17 млрд рублей поддержки с начала годаНациональные церемонии и обряды: в Крыму стартует свадебный сезонЧисло многодетных семей в России растет – Путин
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крым, минюст крыма, дети, имена, новости крыма
Аботур и Хауля: какими именами называют детей в Крыму

В Крыму самыми редкими именами для детей на прошлой неделе стали Аботур и Хауля

08:39 09.06.2026 (обновлено: 09:59 09.06.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. На прошлой неделе в Крыму самыми популярными именами для детей были Александр, Кирилл, Елизавета и София. Об этом сообщили в правительстве республики со ссылкой на Минюст РК.
"Самыми популярными мужскими именами оказались: Александр, Кирилл, Максим, Дмитрий, Артём, Роман, Керим, Дамир, Амир. Среди женских имен лидировали Елизавета, София, Ксения, Ева, Амина, Анастасия и Мирослава", – говорится в сообщении.
В числе редких имен, присвоенных малышам, были Аботур и Хауля. Также новорожденных называли именами Силантий, Гор, Тим, Вилория, Ава, Кайя и Даниэлла.
"За прошлую неделю в республике зарегистрировали 2 двойни", – добавили в правительстве.
Ранее сообщалось, что крымские семьи, в которых воспитываются порядка 100 тысяч детей, получают меры социальной поддержки. Самые востребованные из них – материнский капитал, единое пособие семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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