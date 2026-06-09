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7 поездов из Крыма задерживаются в пути - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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7 поездов из Крыма задерживаются в пути
7 поездов из Крыма задерживаются в пути - РИА Новости Крым, 09.06.2026
7 поездов из Крыма задерживаются в пути
Во вторник все поезда из Крыма отправляются с начальных станций маршрута и по расписанию, на данный момент в пути задерживаются семь составов. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T11:04
2026-06-09T11:04
поезд "таврия"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Во вторник все поезда из Крыма отправляются с начальных станций маршрута и по расписанию, на данный момент в пути задерживаются семь составов. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".График движения поездов по Крымской железной дороге был нарушен 8 июня после ночной атаки БПЛА. Накануне в ГСЭ предупредили, что пассажиры поездов крымского направления в случае опасности должны быть готовы к эвакуации.По состоянию на 10.00 опаздывают следующие составы "Таврия":· Поезд №174 Евпатория – Москва, отправлением 7 июня, следует с опозданием на 8,5 часа· Поезд №098 Симферопольт – Москва, отправлением 8 июня, следует с опозданием на 8 часов· Поезд №184 Севастополь - Мурманск, отправлением 8 июня, следует с опозданием на 9 часов· Поезд №174 Евпатория – Москва, отправлением 8 июня, следует с опозданием на 3 часа· Поезд №092 Севастополь – Москва, отправлением 8 июня, следует с опозданием на 6,5 часов· Поезд №068 Симферополь – Москва, отправлением 8 июня, следует с опозданием на 1 час· Поезд №194 Севастополь – Челябинск, отправлением 9 июня, следует с опозданием на 1 часВ ночь на понедельник после удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, а машинист был ранен. Пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также было приостановлено движение некоторых электричек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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поезд "таврия", крым, новости крыма, расписание поездов в крыму, крымская железная дорога (кжд), гранд сервис экспресс
7 поездов из Крыма задерживаются в пути

7 поездов из Крыма задерживаются в пути на время до 9 часов - Гранд Сервис Экспресс

11:04 09.06.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Во вторник все поезда из Крыма отправляются с начальных станций маршрута и по расписанию, на данный момент в пути задерживаются семь составов. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
График движения поездов по Крымской железной дороге был нарушен 8 июня после ночной атаки БПЛА. Накануне в ГСЭ предупредили, что пассажиры поездов крымского направления в случае опасности должны быть готовы к эвакуации.
"Все поезда в Крым будут идти до своих обычных конечных станций", - говорится в сообщении.
По состоянию на 10.00 опаздывают следующие составы "Таврия":
· Поезд №174 Евпатория – Москва, отправлением 7 июня, следует с опозданием на 8,5 часа
· Поезд №098 Симферопольт – Москва, отправлением 8 июня, следует с опозданием на 8 часов
· Поезд №184 Севастополь - Мурманск, отправлением 8 июня, следует с опозданием на 9 часов
· Поезд №174 Евпатория – Москва, отправлением 8 июня, следует с опозданием на 3 часа
· Поезд №092 Севастополь – Москва, отправлением 8 июня, следует с опозданием на 6,5 часов
· Поезд №068 Симферополь – Москва, отправлением 8 июня, следует с опозданием на 1 час
· Поезд №194 Севастополь – Челябинск, отправлением 9 июня, следует с опозданием на 1 час
В ночь на понедельник после удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, а машинист был ранен. Пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также было приостановлено движение некоторых электричек.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Поезд "Таврия"КрымНовости КрымаРасписание поездов в КрымуКрымская железная дорога (КЖД)Гранд Сервис Экспресс
 
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