https://crimea.ria.ru/20260609/292-drona-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1156733789.html

292 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России

292 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 09.06.2026

292 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России

Силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 292 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ во вторник. РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T20:48

2026-06-09T20:48

2026-06-09T20:50

министерство обороны рф

крым

новости крыма

срочные новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

всу (вооруженные силы украины)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/13/1156131592_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_5e465f4008e7f335dcb5ef8ef80ce8c2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 292 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ во вторник."В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 292 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, крым, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины)