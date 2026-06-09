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292 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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292 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
292 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 09.06.2026
292 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
Силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 292 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ во вторник. РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T20:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 292 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ во вторник."В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 292 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, крым, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины)
292 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России

292 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России

20:48 09.06.2026 (обновлено: 20:50 09.06.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 292 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ во вторник.
"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 292 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
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Министерство обороны РФКрымНовости КрымаСрочные новости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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