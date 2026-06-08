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Житель Калужской области призывал разбомбить Крымский мост - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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Житель Калужской области призывал разбомбить Крымский мост
Житель Калужской области призывал разбомбить Крымский мост - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Житель Калужской области призывал разбомбить Крымский мост
Житель Калужской области получил 7 лет колонии за призывы разрушить Крымский мост и публичное оправдание ракетного удара ВСУ по объекту военно-морского флота... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T12:12
2026-06-08T12:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Житель Калужской области получил 7 лет колонии за призывы разрушить Крымский мост и публичное оправдание ракетного удара ВСУ по объекту военно-морского флота России. Об этом сообщили в понедельник в УФСБ по региону.Уголовное дело было открыто по статьям о публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности и публичном оправдании терроризма. Фигурант полностью признал вину. Второй Западный окружной военный суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Менял ник-неймы для конспирации: крымчанин задержан за призывы к экстремизмуЖитель Запорожской области осужден на 13 лет за перевод 20 тысяч рублей для ВСУВ Севастополе арестован шпион СБУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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Житель Калужской области призывал разбомбить Крымский мост

Призывал разбомбить Крымский мост – житель Калужской области пойдет в колонию

12:12 08.06.2026 (обновлено: 12:13 08.06.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Житель Калужской области получил 7 лет колонии за призывы разрушить Крымский мост и публичное оправдание ракетного удара ВСУ по объекту военно-морского флота России. Об этом сообщили в понедельник в УФСБ по региону.
"В одном из мессенджеров публично оправдывал ракетный удар ВС Украины по объекту ВМС РФ, побуждал к разрушению Крымского моста. Кроме этого, осужденный публично призывал осуществлению экстремисткой деятельности, призывал к убийству участников СВО, обстрелу жилых кварталов Донецка", – цитирует сообщение РИА Новости.
Уголовное дело было открыто по статьям о публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности и публичном оправдании терроризма. Фигурант полностью признал вину. Второй Западный окружной военный суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.
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