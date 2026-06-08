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Захарова назвала военным преступлением атаку на поезд в Крыму
Захарова назвала военным преступлением атаку на поезд в Крыму - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Захарова назвала военным преступлением атаку на поезд в Крыму
Совершив атаку на пассажирский поезд Москва – Симферополь, киевский режим вновь демонстративно нарушил нормы международного гуманитарного права, запрещающие... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T16:40
2026-06-08T16:40
2026-06-08T16:40
крым
поезд "таврия"
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
ситуация с поездами в крыму после атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Совершив атаку на пассажирский поезд Москва – Симферополь, киевский режим вновь демонстративно нарушил нормы международного гуманитарного права, запрещающие удары по гражданской инфраструктуре. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В ночь на понедельник в результате удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, машинист получил ранения. Пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также приостановлено движение некоторых электричек.По ее словам, атака была совершена ВСУ сознательно с целью убийства мирного населения и дезорганизации жизнедеятельности российских регионов."Решительно осуждаем данные военные преступления. Все виновные и причастные к ним лица будут установлены и получат неотвратимое и справедливое наказание", – подчеркнула представитель российского МИД.Она также вновь призвала все суверенные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ решительно осудить жестокие теракты Киева, совершенные в нарушение всех норм международного гуманитарного права.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по поезду в Крыму осложняет урегулирование конфликта – Кремль В Крыму для перевозки пассажиров остановленных поездов часть автобусов сняли с рейсовНад Крымом и Черным морем сбили беспилотники
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крым, поезд "таврия", министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), ситуация с поездами в крыму после атаки всу
Захарова назвала военным преступлением атаку на поезд в Крыму
Атакой на поезд в Крыму Киев нарушил нормы международного гуманитарного права – Захарова
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Совершив атаку на пассажирский поезд Москва – Симферополь, киевский режим вновь демонстративно нарушил нормы международного гуманитарного права, запрещающие удары по гражданской инфраструктуре. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В ночь на понедельник в результате удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, машинист получил ранения. Пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также приостановлено движение некоторых электричек.
"Поезд не имел никакого отношения к военной логистике и являлся сугубо гражданским объектом… Зеленский, его спецслужбы и вооруженные формирования прибегают к такой тактике в условиях поощрения подобных ударов со стороны западных спонсоров. Последние стремятся внушить своим киевским подопечным мнимое чувство безнаказанности и вседозволенности", – отметила Захарова.
По ее словам, атака была совершена ВСУ сознательно с целью убийства мирного населения и дезорганизации жизнедеятельности российских регионов.
"Решительно осуждаем данные военные преступления. Все виновные и причастные к ним лица будут установлены и получат неотвратимое и справедливое наказание", – подчеркнула представитель российского МИД.
Она также вновь призвала все суверенные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ решительно осудить жестокие теракты Киева, совершенные в нарушение всех норм международного гуманитарного права.
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