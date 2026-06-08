https://crimea.ria.ru/20260608/zakharova-nazvala-voennym-prestupleniem-ataku-na-poezd-v-krymu-1156697661.html

Захарова назвала военным преступлением атаку на поезд в Крыму

Захарова назвала военным преступлением атаку на поезд в Крыму - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Захарова назвала военным преступлением атаку на поезд в Крыму

Совершив атаку на пассажирский поезд Москва – Симферополь, киевский режим вновь демонстративно нарушил нормы международного гуманитарного права, запрещающие... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T16:40

2026-06-08T16:40

2026-06-08T16:40

крым

поезд "таврия"

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

ситуация с поездами в крыму после атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Совершив атаку на пассажирский поезд Москва – Симферополь, киевский режим вновь демонстративно нарушил нормы международного гуманитарного права, запрещающие удары по гражданской инфраструктуре. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В ночь на понедельник в результате удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, машинист получил ранения. Пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также приостановлено движение некоторых электричек.По ее словам, атака была совершена ВСУ сознательно с целью убийства мирного населения и дезорганизации жизнедеятельности российских регионов."Решительно осуждаем данные военные преступления. Все виновные и причастные к ним лица будут установлены и получат неотвратимое и справедливое наказание", – подчеркнула представитель российского МИД.Она также вновь призвала все суверенные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ решительно осудить жестокие теракты Киева, совершенные в нарушение всех норм международного гуманитарного права.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по поезду в Крыму осложняет урегулирование конфликта – Кремль В Крыму для перевозки пассажиров остановленных поездов часть автобусов сняли с рейсовНад Крымом и Черным морем сбили беспилотники

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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