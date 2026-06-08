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Вырастил три килограмма запрещенки: крымчанин устроил дома мини-оранжерею
Вырастил три килограмма запрещенки: крымчанин устроил дома мини-оранжерею - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Вырастил три килограмма запрещенки: крымчанин устроил дома мини-оранжерею
37-летний житель Симферопольского района Крыма выращивал марихуану и хранил дома три килограмма наркотиков. Как сообщает пресс-служба регионального МВД,... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T12:01
2026-06-08T12:01
2026-06-08T12:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. 37-летний житель Симферопольского района Крыма выращивал марихуану и хранил дома три килограмма наркотиков. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, злоумышленник задержан.Запрещенные вещества и самодельное приспособление для потребления наркотиков нашли при обыске в доме подозреваемого.По словам задержанного, семена конопли он заказал в теневом сегменте интернета, оборудовал одну из комнат под мини-оранжерею, ухаживал за растениями, а потом сушил их части.Открыты уголовное дело о незаконном культивировании наркосодержащих растений. Фигуранту грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Паре из Севастополя грозит до 20 лет за склад наркотиков и закладкиВ Севастополе нашли склад наркотиков: задержаны двое "закладчиков"Студентки из Крыма попались с оптовой партией "синтетики" – приговор суда
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крым, симферопольский район, происшествия, наркотики, мвд по республике крым, новости крыма, уголовный кодекс
Вырастил три килограмма запрещенки: крымчанин устроил дома мини-оранжерею
Житель Симферопольского района Крыма выращивал марихуану и хранил дома 3 кг наркотиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. 37-летний житель Симферопольского района Крыма выращивал марихуану и хранил дома три килограмма наркотиков. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, злоумышленник задержан.
Запрещенные вещества и самодельное приспособление для потребления наркотиков нашли при обыске в доме подозреваемого.
"Экспертиза подтвердила, что изъятые растения, общим весом более двух килограммов, содержат наркотические средства, а вещество серо-зеленого цвета, массой около 773 граммов, является наркотическим средством – марихуана", – констатируют правоохранители.
По словам задержанного, семена конопли он заказал в теневом сегменте интернета, оборудовал одну из комнат под мини-оранжерею, ухаживал за растениями, а потом сушил их части.
Открыты уголовное дело о незаконном культивировании наркосодержащих растений. Фигуранту грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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