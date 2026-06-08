https://crimea.ria.ru/20260608/vyrastil-tri-kilogramma-zapreschenki-krymchanin-ustroil-doma-mini-oranzhereyu-1156682184.html

Вырастил три килограмма запрещенки: крымчанин устроил дома мини-оранжерею

Вырастил три килограмма запрещенки: крымчанин устроил дома мини-оранжерею - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Вырастил три килограмма запрещенки: крымчанин устроил дома мини-оранжерею

37-летний житель Симферопольского района Крыма выращивал марихуану и хранил дома три килограмма наркотиков. Как сообщает пресс-служба регионального МВД,... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T12:01

2026-06-08T12:01

2026-06-08T12:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. 37-летний житель Симферопольского района Крыма выращивал марихуану и хранил дома три килограмма наркотиков. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, злоумышленник задержан.Запрещенные вещества и самодельное приспособление для потребления наркотиков нашли при обыске в доме подозреваемого.По словам задержанного, семена конопли он заказал в теневом сегменте интернета, оборудовал одну из комнат под мини-оранжерею, ухаживал за растениями, а потом сушил их части.Открыты уголовное дело о незаконном культивировании наркосодержащих растений. Фигуранту грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Паре из Севастополя грозит до 20 лет за склад наркотиков и закладкиВ Севастополе нашли склад наркотиков: задержаны двое "закладчиков"Студентки из Крыма попались с оптовой партией "синтетики" – приговор суда

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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