Рейтинг@Mail.ru
Выборы в Армении: партия Пашиняна теряет лидерство - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260608/vybory-v-armenii-partiya-pashinyana-teryaet-liderstvo-1156675619.html
Выборы в Армении: партия Пашиняна теряет лидерство
Выборы в Армении: партия Пашиняна теряет лидерство - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Выборы в Армении: партия Пашиняна теряет лидерство
Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает менее 50% голосов после обработки 68% бюллетеней на парламентских выборах в... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T08:02
2026-06-08T08:02
армения
в мире
выборы
политика
новости
никол пашинян
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/15/1119707329_0:0:2887:1624_1920x0_80_0_0_c7099ec955c30ad8184613dd818e3d21.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает менее 50% голосов после обработки 68% бюллетеней на парламентских выборах в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центризбиркома (ЦИК) республики.Отмечается, что в ночь на понедельник премьер объявил о победе. На тот момент ЦИК обработал только 10% бюллетеней и партия получила 54,64%. После появления данных 50% голосов показатель сократился до 51%.Всего на парламентских выборах уже проголосовали 1 476 597 человек.Второе место с 23,72% занимает блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, третье — альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна, набирающая 10,1%.В воскресенье 7 июня в Армении стартовали парламентские выборы. Голосование началось ровно в 8 утра по местному времени, к работе приступили 2005 избирательных участков.В парламентских выборах участвуют 18 политических сил - 16 партий и два партийных блока. Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков, в которые входят до трех партий — 8%, для блоков, состоящих из четырех и более партий — 10%. Минимального порога явки нет.Всего в парламент планируют избрать как минимум 101 депутата по пропорциональной системе. Общее число избирателей составляет 2 485 851 человек. Голосование организовано только на территории Армении, зарубежных участков, согласно армянскому законодательству, нет.Как заявлял ранее представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян, на выборах фиксировали множество нарушений избирательного законодательства. Он пояснил, что были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке оказывается 35. Карапетян сообщил о массовых арестах сторонников оппозиции.Представитель партии "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что власти использовали выборную карусель, запугивали граждан и пытались повлиять на их волеизъявление.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Явка на выборах в Армении превысила 58 процентов Как проходят выборы в Армении и почему они важны для России и ЗакавказьяЕвросоюз стремится выдавить РПЦ из Армении – данные разведки
армения
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/15/1119707329_62:0:2791:2047_1920x0_80_0_0_bca1639bf09592dc46bd43cc817fee4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
армения, в мире, выборы, политика, новости, никол пашинян
Выборы в Армении: партия Пашиняна теряет лидерство

В Армении партия Пашиняна набирает менее половины голосов после обработки 68% бюллетеней

08:02 08.06.2026
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкДосрочные парламентские выборы в Армении
Досрочные парламентские выборы в Армении
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает менее 50% голосов после обработки 68% бюллетеней на парламентских выборах в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центризбиркома (ЦИК) республики.
"Пока ее результат составляет 49,46% или 539 503 голоса. Это меньше, чем требуется для единоличного формирования правительства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ночь на понедельник премьер объявил о победе. На тот момент ЦИК обработал только 10% бюллетеней и партия получила 54,64%. После появления данных 50% голосов показатель сократился до 51%.
Всего на парламентских выборах уже проголосовали 1 476 597 человек.
Второе место с 23,72% занимает блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, третье — альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна, набирающая 10,1%.
В воскресенье 7 июня в Армении стартовали парламентские выборы. Голосование началось ровно в 8 утра по местному времени, к работе приступили 2005 избирательных участков.
В парламентских выборах участвуют 18 политических сил - 16 партий и два партийных блока. Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков, в которые входят до трех партий — 8%, для блоков, состоящих из четырех и более партий — 10%. Минимального порога явки нет.
Всего в парламент планируют избрать как минимум 101 депутата по пропорциональной системе. Общее число избирателей составляет 2 485 851 человек. Голосование организовано только на территории Армении, зарубежных участков, согласно армянскому законодательству, нет.
Как заявлял ранее представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян, на выборах фиксировали множество нарушений избирательного законодательства. Он пояснил, что были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке оказывается 35. Карапетян сообщил о массовых арестах сторонников оппозиции.
Представитель партии "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что власти использовали выборную карусель, запугивали граждан и пытались повлиять на их волеизъявление.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Явка на выборах в Армении превысила 58 процентов
Как проходят выборы в Армении и почему они важны для России и Закавказья
Евросоюз стремится выдавить РПЦ из Армении – данные разведки
 
АрменияВ миреВыборыПолитикаНовостиНикол Пашинян
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:36В Крыму приостановили движение электричек на двух участках
09:24Крымский мост сейчас - что с очередями и временем ожидания
09:16Силовики задержали 24 человека за организацию онлайн-казино
09:10В Крыму для перевозки пассажиров остановленных поездов часть автобусов сняли с рейсов
09:01Крымчан приглашают на Крестный ход в горы
08:47Помощь на старте: какие меры поддержки работают для бизнеса в Крыму
08:38Рейд в Севастополе открыли
08:25Над Крымом, Черным и Азовским морями сбили беспилотники
08:19Отбой воздушной тревоги в Севастополе
08:18Перевалочный комплекс горит в Новороссийске
08:02Выборы в Армении: партия Пашиняна теряет лидерство
07:45Только по счетчику: что даст людям изменение порядка оплаты за отопление
07:32НАТО начинает масштабные учения у границ России
07:17Военные отражают атаку на Севастополь
07:05В Севастополе объявили воздушную тревогу
07:02Права пассажиров поездов в Крыму контролирует прокуратура
06:50В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
06:41В Крыму семьи с детьми получили 17 млрд рублей поддержки с начала года
06:31Мощное землетрясение произошло на Филиппинах – объявлена угроза цунами
06:12Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника
Лента новостейМолния