https://crimea.ria.ru/20260608/vybory-v-armenii-partiya-pashinyana-teryaet-liderstvo-1156675619.html

Выборы в Армении: партия Пашиняна теряет лидерство

Выборы в Армении: партия Пашиняна теряет лидерство - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Выборы в Армении: партия Пашиняна теряет лидерство

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает менее 50% голосов после обработки 68% бюллетеней на парламентских выборах в... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T08:02

2026-06-08T08:02

2026-06-08T08:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает менее 50% голосов после обработки 68% бюллетеней на парламентских выборах в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центризбиркома (ЦИК) республики.Отмечается, что в ночь на понедельник премьер объявил о победе. На тот момент ЦИК обработал только 10% бюллетеней и партия получила 54,64%. После появления данных 50% голосов показатель сократился до 51%.Всего на парламентских выборах уже проголосовали 1 476 597 человек.Второе место с 23,72% занимает блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, третье — альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна, набирающая 10,1%.В воскресенье 7 июня в Армении стартовали парламентские выборы. Голосование началось ровно в 8 утра по местному времени, к работе приступили 2005 избирательных участков.В парламентских выборах участвуют 18 политических сил - 16 партий и два партийных блока. Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков, в которые входят до трех партий — 8%, для блоков, состоящих из четырех и более партий — 10%. Минимального порога явки нет.Всего в парламент планируют избрать как минимум 101 депутата по пропорциональной системе. Общее число избирателей составляет 2 485 851 человек. Голосование организовано только на территории Армении, зарубежных участков, согласно армянскому законодательству, нет.Как заявлял ранее представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян, на выборах фиксировали множество нарушений избирательного законодательства. Он пояснил, что были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке оказывается 35. Карапетян сообщил о массовых арестах сторонников оппозиции.Представитель партии "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что власти использовали выборную карусель, запугивали граждан и пытались повлиять на их волеизъявление.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Явка на выборах в Армении превысила 58 процентов Как проходят выборы в Армении и почему они важны для России и ЗакавказьяЕвросоюз стремится выдавить РПЦ из Армении – данные разведки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, в мире, выборы, политика, новости, никол пашинян