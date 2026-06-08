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ВСУ теряют людей и технику – жуткие цифры суточных потерь
ВСУ теряют людей и технику – жуткие цифры суточных потерь - РИА Новости Крым, 08.06.2026
ВСУ теряют людей и технику – жуткие цифры суточных потерь
За сутки боев в зоне спецоперации ВСУ потеряли еще 1445 боевиков, 12 бронемашин и другую военную технику и вооружение. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T13:02
2026-06-08T13:02
2026-06-08T13:02
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. За сутки боев в зоне спецоперации ВСУ потеряли еще 1445 боевиков, 12 бронемашин и другую военную технику и вооружение. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в понедельник.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Противник потерял более 235 боевиков, бронетранспортер и 14 автомобилей.Военнослужащие группы "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили более 220 солдат, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки.Подразделения "Южной" группировки ликвидировали свыше 180 военных ВСУ, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.Группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю. Потери украинских вооруженных формирований составили порядка 325 человек, боевая бронированная машина и два автомобиля.Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли здесь более 450 боевиков, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения "Днепра" уничтожили до 35 украинских неонацистов, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Также российские военные поразили склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах.Средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб и 634 беспилотника самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 158 461 беспилотный летательный аппарат, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 664 танка и другие виды боевой техники и вооружения.Минобороны РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНРКогда закончится СВО13 авиабомб и 911 беспилотников сбили за сутки военные РФ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу
ВСУ теряют людей и технику – жуткие цифры суточных потерь
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки еще 1445 боевиков и сотни единиц техники
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. За сутки боев в зоне спецоперации ВСУ потеряли еще 1445 боевиков, 12 бронемашин и другую военную технику и вооружение. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в понедельник.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Противник потерял более 235 боевиков, бронетранспортер и 14 автомобилей.
Военнослужащие группы "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили более 220 солдат, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки.
Подразделения "Южной" группировки ликвидировали свыше 180 военных ВСУ, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.
Группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю. Потери украинских вооруженных формирований составили порядка 325 человек, боевая бронированная машина и два автомобиля.
Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли здесь более 450 боевиков, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.
Подразделения "Днепра" уничтожили до 35 украинских неонацистов, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
Также российские военные поразили склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах.
Средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб и 634 беспилотника самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 158 461 беспилотный летательный аппарат, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 664 танка и другие виды боевой техники и вооружения.
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