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Воздушная тревога в Севастополе отменена - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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Воздушная тревога в Севастополе отменена
Воздушная тревога в Севастополе отменена - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Воздушная тревога в Севастополе отменена
Опасность воздушной атаки в Севастополе отменена. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T11:09
2026-06-08T11:13
севастополь
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Опасность воздушной атаки в Севастополе отменена. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Сирены в городе включали дважды. В первый раз опасность была объявлена в 7:04. Над регионом силы ПВО и мобильные группы сбивали вражеские беспилотники. Опасность сохранялась больше часа. Всего российские военные за сутки уничтожили 36 украинских беспилотников над Севастополем, отразив 10 вражеских атак. Повторно сирены включили в 10:56.Воздушную тревогу в Севастополе отменяют после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио. При этом серены в городе выключат раньше – после трех сигналов – чтобы громкие звуки не мешали отражению атаки. В этой связи следить за актуальной обстановкой следует в каналах Развожаева, также информация постоянно обновляется на ресурсах РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, новости крыма, срочные новости крыма, крым
Воздушная тревога в Севастополе отменена

В Севастополе отменили воздушную тревогу

11:09 08.06.2026 (обновлено: 11:13 08.06.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Опасность воздушной атаки в Севастополе отменена. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Сирены в городе включали дважды. В первый раз опасность была объявлена в 7:04. Над регионом силы ПВО и мобильные группы сбивали вражеские беспилотники. Опасность сохранялась больше часа. Всего российские военные за сутки уничтожили 36 украинских беспилотников над Севастополем, отразив 10 вражеских атак. Повторно сирены включили в 10:56.
"Отбой воздушной тревоги!" - написал он в мессенджере МАКС.
Воздушную тревогу в Севастополе отменяют после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио. При этом серены в городе выключат раньше – после трех сигналов – чтобы громкие звуки не мешали отражению атаки. В этой связи следить за актуальной обстановкой следует в каналах Развожаева, также информация постоянно обновляется на ресурсах РИА Новости Крым.
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