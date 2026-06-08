https://crimea.ria.ru/20260608/voennye-otrazhayut-ataku-na-sevastopol-1156675190.html

Военные отражают атаку на Севастополь

Военные отражают атаку на Севастополь - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Военные отражают атаку на Севастополь

Силы противовоздушной обороны совместно с мобильными огневыми группами отражают налет вражеских беспилотников на Севастополь. Губернатор Михаил Развожаев... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T07:17

2026-06-08T07:17

2026-06-08T07:24

севастополь

атаки всу

атаки всу на крым

михаил развожаев

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

общество

пво

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны совместно с мобильными огневыми группами отражают налет вражеских беспилотников на Севастополь. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей и гостей региона не пренебрегать мерами безопасности.В городе звучат сирены и объявлена воздушная тревога.При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства. Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.7 июня, в воскресенье, ВСУ атаковали Севастополь шесть раз, совершая налеты дронов. Над городом работала авиация и системы ПВО, с земли их поддерживали мобильные огневые группы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260608/dron-atakoval-poezd-moskva--simferopol--pogib-pomoschnik-mashinista-1156673468.html

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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