https://crimea.ria.ru/20260608/voennye-otrazhayut-ataku-na-sevastopol-1156675190.html
Военные отражают атаку на Севастополь
Военные отражают атаку на Севастополь - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Военные отражают атаку на Севастополь
Силы противовоздушной обороны совместно с мобильными огневыми группами отражают налет вражеских беспилотников на Севастополь. Губернатор Михаил Развожаев... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T07:17
2026-06-08T07:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны совместно с мобильными огневыми группами отражают налет вражеских беспилотников на Севастополь. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей и гостей региона не пренебрегать мерами безопасности.В городе звучат сирены и объявлена воздушная тревога.При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства. Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.7 июня, в воскресенье, ВСУ атаковали Севастополь шесть раз, совершая налеты дронов. Над городом работала авиация и системы ПВО, с земли их поддерживали мобильные огневые группы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Военные отражают атаку на Севастополь
В Севастополе военные и мобильные огневые группы отражают атаку беспилотников
07:17 08.06.2026 (обновлено: 07:24 08.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны совместно с мобильными огневыми группами отражают налет вражеских беспилотников на Севастополь. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей и гостей региона не пренебрегать мерами безопасности.
В городе звучат сирены и объявлена воздушная тревога
.
"Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", - предупредил Развожаев.
При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства. Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
7 июня, в воскресенье, ВСУ атаковали Севастополь шесть раз, совершая налеты дронов. Над городом работала авиация и системы ПВО, с земли их поддерживали мобильные огневые группы.
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