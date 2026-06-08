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"Верят в справедливость": омбудсмен о состоянии раненных при атаке ВСУ на Симферополь
"Верят в справедливость": омбудсмен о состоянии раненных при атаке ВСУ на Симферополь - РИА Новости Крым, 08.06.2026
"Верят в справедливость": омбудсмен о состоянии раненных при атаке ВСУ на Симферополь
Пострадавшие в результате атаки БПЛА на Симферополь в целом находятся в хорошем состоянии, им оказывается необходимая помощь. Об этом РИА Новости Крым рассказал РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T15:01
2026-06-08T15:01
2026-06-08T15:01
атака всу на крым 4 июня 2026 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Пострадавшие в результате атаки БПЛА на Симферополь в целом находятся в хорошем состоянии, им оказывается необходимая помощь. Об этом РИА Новости Крым рассказал уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт.При атаке ВСУ на Симферополь вечером 3 июня три человека погибли, еще семь получили ранения. Пострадавшим выплатят компенсации - от 200 тысяч до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм. По 1,5 млн рублей переведут семьям погибших. 6 июня Штехбарт посетил пострадавших в больнице.Он отметил, что, по состоянию на 6 июня, одному из пострадавших помощь оказывали амбулаторно, еще один находился в стабильно тяжелом состоянии. У остальных повреждения средней степени тяжести. Практически все пострадавшие – крымчане.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на вокзале Симферополя после удара ВСУ по поезду из МосквыСК начал расследовать атаку ВСУ на поезд Москва-СимферопольНад Крымом, Черным и Азовским морями сбили беспилотники
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атака всу на крым 4 июня 2026 года, симферополь, новости крыма, крым, александр штехбарт
"Верят в справедливость": омбудсмен о состоянии раненных при атаке ВСУ на Симферополь
Пострадавшие при атаке БПЛА на Симферополь находятся в хорошем состоянии - Штехбарт