https://crimea.ria.ru/20260608/veryat-v-spravedlivost-ombudsmen-o-sostoyanii-ranennykh-pri-atake-vsu-na-simferopol-1156692248.html

"Верят в справедливость": омбудсмен о состоянии раненных при атаке ВСУ на Симферополь

"Верят в справедливость": омбудсмен о состоянии раненных при атаке ВСУ на Симферополь - РИА Новости Крым, 08.06.2026

"Верят в справедливость": омбудсмен о состоянии раненных при атаке ВСУ на Симферополь

Пострадавшие в результате атаки БПЛА на Симферополь в целом находятся в хорошем состоянии, им оказывается необходимая помощь. Об этом РИА Новости Крым рассказал РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T15:01

2026-06-08T15:01

2026-06-08T15:01

атака всу на крым 4 июня 2026 года

симферополь

новости крыма

крым

александр штехбарт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Пострадавшие в результате атаки БПЛА на Симферополь в целом находятся в хорошем состоянии, им оказывается необходимая помощь. Об этом РИА Новости Крым рассказал уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт.При атаке ВСУ на Симферополь вечером 3 июня три человека погибли, еще семь получили ранения. Пострадавшим выплатят компенсации - от 200 тысяч до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм. По 1,5 млн рублей переведут семьям погибших. 6 июня Штехбарт посетил пострадавших в больнице.Он отметил, что, по состоянию на 6 июня, одному из пострадавших помощь оказывали амбулаторно, еще один находился в стабильно тяжелом состоянии. У остальных повреждения средней степени тяжести. Практически все пострадавшие – крымчане.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на вокзале Симферополя после удара ВСУ по поезду из МосквыСК начал расследовать атаку ВСУ на поезд Москва-СимферопольНад Крымом, Черным и Азовским морями сбили беспилотники

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака всу на крым 4 июня 2026 года, симферополь, новости крыма, крым, александр штехбарт