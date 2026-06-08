Рейтинг@Mail.ru
"Верят в справедливость": омбудсмен о состоянии раненных при атаке ВСУ на Симферополь - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260608/veryat-v-spravedlivost-ombudsmen-o-sostoyanii-ranennykh-pri-atake-vsu-na-simferopol-1156692248.html
"Верят в справедливость": омбудсмен о состоянии раненных при атаке ВСУ на Симферополь
"Верят в справедливость": омбудсмен о состоянии раненных при атаке ВСУ на Симферополь - РИА Новости Крым, 08.06.2026
"Верят в справедливость": омбудсмен о состоянии раненных при атаке ВСУ на Симферополь
Пострадавшие в результате атаки БПЛА на Симферополь в целом находятся в хорошем состоянии, им оказывается необходимая помощь. Об этом РИА Новости Крым рассказал РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T15:01
2026-06-08T15:01
атака всу на крым 4 июня 2026 года
симферополь
новости крыма
крым
александр штехбарт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0b/1120833458_466:0:3107:1486_1920x0_80_0_0_e28d43a146c244f903278209cd194cec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Пострадавшие в результате атаки БПЛА на Симферополь в целом находятся в хорошем состоянии, им оказывается необходимая помощь. Об этом РИА Новости Крым рассказал уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт.При атаке ВСУ на Симферополь вечером 3 июня три человека погибли, еще семь получили ранения. Пострадавшим выплатят компенсации - от 200 тысяч до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм. По 1,5 млн рублей переведут семьям погибших. 6 июня Штехбарт посетил пострадавших в больнице.Он отметил, что, по состоянию на 6 июня, одному из пострадавших помощь оказывали амбулаторно, еще один находился в стабильно тяжелом состоянии. У остальных повреждения средней степени тяжести. Практически все пострадавшие – крымчане.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на вокзале Симферополя после удара ВСУ по поезду из МосквыСК начал расследовать атаку ВСУ на поезд Москва-СимферопольНад Крымом, Черным и Азовским морями сбили беспилотники
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0b/1120833458_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_3337f0afa42c43051c0ede51d496d5a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атака всу на крым 4 июня 2026 года, симферополь, новости крыма, крым, александр штехбарт
"Верят в справедливость": омбудсмен о состоянии раненных при атаке ВСУ на Симферополь

Пострадавшие при атаке БПЛА на Симферополь находятся в хорошем состоянии - Штехбарт

15:01 08.06.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЛечение больных с Covid-19
Лечение больных с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Пострадавшие в результате атаки БПЛА на Симферополь в целом находятся в хорошем состоянии, им оказывается необходимая помощь. Об этом РИА Новости Крым рассказал уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт.
При атаке ВСУ на Симферополь вечером 3 июня три человека погибли, еще семь получили ранения. Пострадавшим выплатят компенсации - от 200 тысяч до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм. По 1,5 млн рублей переведут семьям погибших. 6 июня Штехбарт посетил пострадавших в больнице.
"Эти люди – надо отдать должное нашим врачам – в целом находятся в хорошем состоянии. С каждым из них я пообщался. Несмотря на полученные травмы, они не чувствуют себя растерянными, они верят в справедливость... Мы убедились, что все у них нормально, оставили свои контакты, чтобы сопровождать людей, давать им консультации. Мы с каждым из них остаемся на связи. В дальнейшем у них предусмотрены социальные выплаты", - сообщил Штехбарт.
Он отметил, что, по состоянию на 6 июня, одному из пострадавших помощь оказывали амбулаторно, еще один находился в стабильно тяжелом состоянии. У остальных повреждения средней степени тяжести. Практически все пострадавшие – крымчане.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что происходит на вокзале Симферополя после удара ВСУ по поезду из Москвы
СК начал расследовать атаку ВСУ на поезд Москва-Симферополь
Над Крымом, Черным и Азовским морями сбили беспилотники
 
Атака ВСУ на Крым 4 июня 2026 годаСимферопольНовости КрымаКрымАлександр Штехбарт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:41В Севастополе снова объявлена воздушная тревога
16:40Захарова назвала военным преступлением атаку на поезд в Крыму
16:27Хотят медпомощь и на СВО: о чем заключенные просят омбудсмена в Крыму
16:10В Севастополе повысили выплаты военнослужащим-контрактникам
15:55FPV-дроны группировки "Днепр" ликвидировали позиции ВСУ
15:43Маразм крепчал: Европа сама финансирует удары ВСУ по своим территориям
15:30В Черном море уничтожен патрульный катер ВСУ – видео 0:12
15:27В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
15:24Поезд Севастополь – Москва возобновил движение после остановки
15:13В Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу
15:01"Верят в справедливость": омбудсмен о состоянии раненных при атаке ВСУ на Симферополь
14:50Севастополь полностью обеспечен продуктами питания на фоне дефицита топлива
14:41Рейд в Севастополе открыли
14:32В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды
14:22Два поезда из Крыма в понедельник уйдут со станций раньше времени
14:19Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
14:15Студентов колледжей и техникумов в Севастополе перевели на дистанционку
14:07Крымский омбудсмен не получал жалоб на дефицит топлива и задержки поездов
14:00Удар ВСУ по поезду в Крыму осложняет урегулирование конфликта – Кремль
13:52Топливный дефицит в Крыму – над решением вопроса работает Минэнерго России
Лента новостейМолния