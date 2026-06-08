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В Турции выступили против помощи Украине после атак на суда
В Турции выступили против помощи Украине после атак на суда - РИА Новости Крым, 08.06.2026
В Турции выступили против помощи Украине после атак на суда
Турецкая партия "Родина" (Vatan) заявила о необходимости прекращения военной помощи Украине после сообщений об атаках на связанные с Турцией суда в Черном и... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T10:10
2026-06-08T10:10
2026-06-08T10:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Турецкая партия "Родина" (Vatan) заявила о необходимости прекращения военной помощи Украине после сообщений об атаках на связанные с Турцией суда в Черном и Азовском морях. Об этом пишет РИА Новости.Партия призвала власти Турции вызвать посла Украины и направить Киеву ноту протеста в связи с инцидентами, которые, как утверждается в заявлении, затронули турецкие интересы в Черном море. Представители партии также заявили о необходимости официального расследования обстоятельств атак на суда, связанные с турецкими компаниями, и потребовали установить виновных и добиваться компенсации ущерба.В конце мая в Черном море беспилотник атаковал корабль, принадлежащий турецкому владельцу, ранены два человека.Также беспилотники нанесли удар по танкеру Altura со 140 тысячами тонн нефти у берегов Турции. По сообщению министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу, танкер был атакован безэкипажным катером, били намеренно по машинному отделению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на турецкий танкер в Черном море - намеренно били по машинному отделениюРФ усиливает защиту коммерческих судов с российскими товарамиВСУ ударили по морскому перевалочному комплексу в Новороссийске
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РИА Новости Крым
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черное море, новости, турция, атаки всу, танкер
В Турции выступили против помощи Украине после атак на суда
Турецкая партия "Родина" призвала власти страны не оказывать военную помощь Украине